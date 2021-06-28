【樓市熱話】睇樓會唔會睇風水先？ 網民：風水只是「安慰劑效應」

古人常說：「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書」，證明風水對中國人而言是相當重視，那有沒有人買樓時留意風水？如果自住的屋宅，沒有好風水，隨時影響居住者的運勢。近日有網民於網上討論區發文詢問，有沒有人睇樓時了解風水先。

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此帖文一出，引來網民回應，有人從心理生物學方面解釋，「搬屋好，身體改善了，是一種短暫性的『安慰劑效應』」，即風水長遠是失效的、「買樓已經難，還要看風水就更難」。但有網民認為，睇樓時風水是很重要，因為向西一定會西斜，向北一定冷過外面。

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責任編輯：陳頌潔