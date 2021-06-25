【新股IPO】滴滴出行將於紐約證券交易所上市 最多集資40億美元

內地網約車公司滴滴出行向美國證券交易委員會（SEC）提交更新版本的IPO上市申請文件。公司將於紐約證券交易所上市，股票代碼為「DIDI」。是次計劃將以每股13至14美元，發行2.88億股美國存託股票（ADS），4股ADS代表1股A股普通股，集資最多40億美元。

據報公司首日建簿（bookbuilding），便獲得全額認購。

早前曾有傳滴滴出行估值或逾700億美元，甚至高達1000億美元。而假若按是次招股價上限計算，基於文件所提流通股數目，公司市值將逾600億美元。另外，根據文件顯示，摩根士丹利及新加坡淡馬錫控股的附屬公司已同意認購總計不超過12.5億美元ADS。

不過投資者需要留意，近期有外媒指出，中國市監局向滴滴出行展開反壟斷調查。

【新股IPO】朝聚眼科2219首日招股 孖展暫錄42億 超購22.8倍 【下一頁】

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責任編輯 : 陳子謙