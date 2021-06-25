【ET講股通】梁耀康：科技接力應點揀？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報29288點，升405點，大市總成交1,570億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，半年結前，內地銀根轉鬆，上證升逾1%，加上外圍表現理想，港股升逾400點，且看後市能否突破橫行區阻力。科技股領漲，恒生科指升195點，收報8235點。

惟要慎防港股假突破頻率較美股高，目前仍宜部署較穩陣的股份，以及價殘大型科技股。強勢穩陣股如中電信 （00728） ，是日再升8.5%至2.95元，若息率處於5厘以上，可續留意；若息率回落至5厘以下，可伺機食糊。

大型股揀美團 價殘股選快手

大型科技股可留意美團 （03690） ，股價升4.8%至330元，目標先看前浪頂阻力335元，若突破，可逐級看355元、385元、400元。另外，嗶哩嗶哩 （09626） 、京東 （09618） 亦可吼。價殘科技股則可留意快手 （01024） ，股價升8%至206.8元，也可留意萬國數據 （09698） 、寶尊電商 （09991） ，惟要留意若大市轉跌，此類股風險較高。

騰訊 （00700） 升2.7%至598.5元，短期仍可留意，惟要小心負面消息。

醫美股可留意醫思健康 （02138） 、四環醫藥 （00460） 。

招商銀行 （03968） 突破短期下降軌，為內銀股首選。

新股方面，小鵬汽車 （新上市編號：09868） 定價不平，不建議認購，寧買美股。

【「ET講股通」問股環節，包括︰六福、美團、中電信、中海油、京東、快手、嗶哩嗶哩︰立即觀看】

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