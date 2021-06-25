【資產泡沫】市場是否現泡沫？　「鱷王」達里奧列六大評判指標

自去年美股反彈以來，有關資產泡沫的擔憂長期以來一直存在。有「鱷王」之稱的對沖基金橋水（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio），本周在社交媒體上列出的六大指標，來幫助投資者判斷資產是否出現泡沫。

達里歐指自己過去近50年的投資生涯中，曾經歷多次資產泡沫，他認為判斷泡沫的存在，有以下六大指標可作為參考：

1.以傳統指標作參考，資產價格有多高？

2.資產價格是否反映不可持續的環境？

3.有多少新買家入市？

4.市場樂觀程度有多高漲？

5.投資者是否利用高槓桿融資？

6.買家是否有預先購買行為，例如建廠、購買期貨合約等，以保護自己免於受未來物價上漲影響？

達里奧表示，雖然指標顯示，現時部分科技板塊存在「泡沫」，但整體股市卻不算處於泡沫當中。

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编辑：李勝男