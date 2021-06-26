【職場熱話】面試被問有沒有見別的公司 應否說真話？ 網民反問：你見過多少個求職者？

面試見工最怕被問的問題由「你為什麼要來我們公司？」變成了「你有沒有去見其他公司？」了。這被稱為地獄死亡問題，感覺怎麼回答也不能得到滿分。近日有網民於網上討論區發文詢問，為什麼HR會問這種問題。

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很多網民覺得如果樓主回答沒有的話，就等於告訴HR「可以隨意壓價，反正求職者一定會接受」，所以樓主可以回答：「無補充」。另外HR的用意可能是想看看可以拖着樓主多久，不到最後不給通知。

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有人就指自己會老實回答，更會說出自己有被錄取和現在見了多少間公司。不過他們也覺得如果求職者有實力就不用理HR問的問題。更有網民調笑，指樓主可以反問回去：「你見過多少個求職者？」

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責任編輯：張瑋婷