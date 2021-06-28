【King談樓市】消失的25萬個房屋單位

近年樓價大升，大家都知道其中一個主因是住宅供應不足。然而，大家又知否如今房屋供應不足的情況有多嚴峻呢？多年來，香港其實建少了多少層樓呢？上月，《團結香港基金》公布新一份「土地房屋政策研究報告」，提及到《長遠房屋策略》（下稱《長策》）的私人住宅，供應目標為每年18,000個。但據基金統計，由2013年至2020年平均落成量只有15,500個單位，過去8年間，私樓累計短缺約20,500個，約相當於1.6個太古城。

少地少樓樓價高

而公營房屋就更離譜，《長策》原先訂立目標為28,000個單位，但過去8年平均落成量只有15,400個，累計減少了101,000個，大概相當於13.5條彩虹邨。即是說在短短8年間，香港公私營房屋少建了一共121,500個單位，但2012年之前的房屋供應又如何呢？那就要由1997年金融風暴開始講起。當時樓價暴跌，為了救市，時任特首董建華在2000年叫停「八萬五」政策，在2002年停建居屋，在2004年全面採用「勾地機制」賣地，多項政策最終令住宅落成量大幅減少。

2005年6月「少做少錯」的前特首曾蔭權上任後，懶理樓價已逐漸回升、經濟逐漸好轉，繼續秉承以往「少做地少起樓」的房屋政策，一直不作為，幾年後房屋供應問題陸續浮現。

根據差餉物業估價署資料，在2007年私樓落成量只有10,471個，而公屋只有7,192個，居屋更是零供應，全年就只有17,663個單位落成。2008年公私營房屋分別為14,598及8,776個，合共22,502個，2009年為26,207，2010年為28,794個，2011年為23,121個及2012年的21,336個。

6年間公私營房屋落成量只有139,623個，每年平均23,270.5個。如果以《長策》目標私營的18,000個及公營的28,000個，合共46,000個計算，在這6年間每年平均短缺22,729.5個，6年合計缺少了136,377個，再加上2013年至2020年8年的121,500個，14年間香港共少建了約257,877個公私營房屋單位。當大家看到這個數字，那就明白為何今天樓價會是全球最貴，亦會明白為何香港樓價愈來愈貴，而我們所住的單位就愈來愈細。