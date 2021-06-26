  • 29°C
香港時間 : 2021626日 (六) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有盈退休】「Seenager」電台必勝！

名人薈萃 12:33 2021/06/26

分享：

有線電視老闆邱達昌在股東大會上指出，打算日後集中開發「老年人」市場，皆因香港60歲以上人口正以爆炸般極速增長！

邱老闆想像中的「老人台」，是否如香港電台第五台般，專攻「長者」聽眾，日夜皆播粵曲及老人資訊呢？若是如此，必定倒閉！今時今日「老人台」，必須轉型成「Seenager」台！

甚麼是「Seenager」？這個概念，在歐美的長者族群正火速擴散！「Seenager」即Senior Teenager，泛指60歲以上，仍非常健康、活躍、開放、坐擁財務自由的長者。最重要的是有一顆年青熾熱、喜愛享受及追求人生意義的心！

老年人資訊應如何轉型？

對於香港的人口結構，50歲以上的已超過300萬，並以每年20多萬人數增長，代表準備、剛做及已是「Seenager」的族群不斷壯大。這群「主流人」就如筆者，於50、60年代出生，受西方教育，當時香港經濟正起飛，經濟自給自足，視野國際化，消費能力極強。這群人，渴求一個可以滿足其需要的電台頻道。

而節目表設計方面，當然要以新聞時事及財經（本地及國際）分析為基礎，其他配套節目，亦非常重要，應由專業而具人生經驗者作主持（有說服力及共鳴感），節目種類應有深度旅遊、飲食、投資、保健、醫療、文化、音樂（各種檔次，金曲為主）、娛樂（例如影評）、體育、賽馬、高檔消費（名車介紹）等……

「Seenager」出生於五、六十年代，成長於七十至九十年代，當時香港正極速發展。故此，這類人追求的節目深度，絕非20到40歲主持人可以提供，如何游說資深主持出山，便看決策者的人面及「牙力」了。

盈利方面，若這個台規劃得宜，肯定大受歡迎，橫掃「Seenager」族群，而商人觸覺最敏銳，有如此高消費族聚在一起，定必全軍進攻！有高檔廣告，廣告收入絕不用愁。更重要的是，「Seenager」的忠誠度極高，習慣了一件事就避免轉變，這便會形成頻道忠誠（Channel Loyalty），以後觀眾便「打風都打唔甩」。

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

最新專欄文章 更多

【有盈退休】曾智華：谷針必勝 還我自由
2021/06/12
【有盈退休】曾智華：谷針必勝 還我自由
【有盈退休】曾智華：「老土道理」精準到肉
2021/05/28
【有盈退休】曾智華：「老土道理」精準到肉
【有盈退休】曾智華：退休男女形象「大分瓶」
2021/05/14
【有盈退休】曾智華：退休男女形象「大分瓶」
【有盈退休】曾智華：退休投資鐵躉—中電
2021/04/30
【有盈退休】曾智華：退休投資鐵躉—中電
【有盈退休】曾智華：成行成市 人人得益
2021/04/16
【有盈退休】曾智華：成行成市 人人得益
廣告 經濟 電台 賽馬 文娛藝術 有線電視 香港 香港電台 SEN 人口

上一篇文章

【商業太空之旅】維珍銀河成首獲商用太空飛行牌照公司 領先Space X及藍色起源

下一篇文章

【細味醺徒@iM網欄】當縣酒米釀酒，くどき上手抵飲之選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版