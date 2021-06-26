【有盈退休】「Seenager」電台必勝！

有線電視老闆邱達昌在股東大會上指出，打算日後集中開發「老年人」市場，皆因香港60歲以上人口正以爆炸般極速增長！

邱老闆想像中的「老人台」，是否如香港電台第五台般，專攻「長者」聽眾，日夜皆播粵曲及老人資訊呢？若是如此，必定倒閉！今時今日「老人台」，必須轉型成「Seenager」台！

甚麼是「Seenager」？這個概念，在歐美的長者族群正火速擴散！「Seenager」即Senior Teenager，泛指60歲以上，仍非常健康、活躍、開放、坐擁財務自由的長者。最重要的是有一顆年青熾熱、喜愛享受及追求人生意義的心！

老年人資訊應如何轉型？

對於香港的人口結構，50歲以上的已超過300萬，並以每年20多萬人數增長，代表準備、剛做及已是「Seenager」的族群不斷壯大。這群「主流人」就如筆者，於50、60年代出生，受西方教育，當時香港經濟正起飛，經濟自給自足，視野國際化，消費能力極強。這群人，渴求一個可以滿足其需要的電台頻道。

而節目表設計方面，當然要以新聞時事及財經（本地及國際）分析為基礎，其他配套節目，亦非常重要，應由專業而具人生經驗者作主持（有說服力及共鳴感），節目種類應有深度旅遊、飲食、投資、保健、醫療、文化、音樂（各種檔次，金曲為主）、娛樂（例如影評）、體育、賽馬、高檔消費（名車介紹）等……

「Seenager」出生於五、六十年代，成長於七十至九十年代，當時香港正極速發展。故此，這類人追求的節目深度，絕非20到40歲主持人可以提供，如何游說資深主持出山，便看決策者的人面及「牙力」了。

盈利方面，若這個台規劃得宜，肯定大受歡迎，橫掃「Seenager」族群，而商人觸覺最敏銳，有如此高消費族聚在一起，定必全軍進攻！有高檔廣告，廣告收入絕不用愁。更重要的是，「Seenager」的忠誠度極高，習慣了一件事就避免轉變，這便會形成頻道忠誠（Channel Loyalty），以後觀眾便「打風都打唔甩」。