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【都市診療室】疫苗引發蟹足腫？

名人薈萃 15:45 2021/06/28

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疫苗是對抗傳染病的有效武器。歷史上不少傳染病曾威脅人類性命，因疫苗的面世而受控，甚至絕迹，其中天花（Smallpox）的根除就是最成功的例子。當然，目前仍有很多傳染病存在並肆虐，新的傳染病陸續出現，更須依靠疫苗助人類產生免疫能力。

新冠肺炎疫情持續近一年半，接種新冠疫苗成為近期熱話。常言道，天下間沒有免費午餐，任何事情都有代價，抗病也不例外。新冠疫苗的研發時間短促，現今所用的疫苗難免未臻完善，各地科學家、醫生仍在鑽研更有效的疫苗。目前緊急使用的新冠疫苗，副作用難免較難準確預料。其中一種部分朋友擔心的副作用，就是「蟹足腫」。

「蟹足腫」正式學名為「瘢痕疙瘩」（Keloid），成因是助傷口癒合的修復機制過份活躍，導致患者傷口出現如腫瘤般的組織增生，並向四周蔓延，形成蟹爪般的凸出疤痕。一些對疫苗卻步的朋友憂慮，疫苗注射在上臂形成傷口，會導致疤痕組織增生。特別是一些本身曾患過「蟹足腫」，或有親人曾患「蟹足腫」的朋友，就更加擔心了！

真皮層注射引發「蟹足腫」

這些朋友的擔心卻非毫無根據。的確以往有不少「蟹足腫」個案由注射卡介苗引致，卡介苗是預防肺結核的疫苗，有好幾十年歷史，注射方法很特別，須直接注入真皮層，才可有效誘發身體產生免疫反應。以往接種卡介苗後，皮膚會出現紅腫甚至局部潰爛，形成「蟹足腫」亦頗常見。

然而，卡介苗引發「蟹足腫」的情況，現今也愈來愈少了，因目前注射卡介苗已按世衞指引，由兩針改為一針，在嬰兒階段注射，此階段皮膚因傷口而形成「蟹足腫」的風險，較在小學階段注射小得多。

這些朋友實在過分憂慮了。現時絕大部分疫苗，包括供港的新冠疫苗，均採用肌肉注射，靠肌肉的組織產生免疫反應，所用的針比抽血的針更幼小，在皮膚上的反應極小。很多朋友注射完新冠疫苗之後，可能第二天已找不到針孔所在了。

人類的知識隨年月累積，在不斷嘗試的過程中難免付出一定代價，但這些經驗卻是社會進步的要素。希望市民應在身體狀況適合的情況下接種新冠疫苗，增加個人和群體的免疫力，讓疫情早日受控。

 

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撰文 : 陳東飛醫生 外科專科醫生、香港中文大學內外全科醫學士、香港外科醫學院院士、英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)、香港醫學專科學院院士(外科)

欄名 : 都市診療室

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