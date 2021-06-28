【一家四口 離家出走】移民不方便說的恐懼

筆者曾經於1997至2008年遊走全球40城市，包括多個歐美城市，最遠去過秘魯首都利馬、大溪地和斐濟等，探訪過各地華僑。在英留學時，曾於華僑經營的中式餐廳工作，所以頗清楚華僑內心想法。根據筆者的接觸和採訪所得出，華僑的內心都有三大「不方便說的恐懼」：

一、害怕後代不懂中文

筆者認識不少80年代移民的香港人和台灣人，都說很難跟下一代溝通，子女在英國長大，接受西方教育，沒有學習中文和中國文化，所以思考也「西化」，或許能聽懂些少中文，但不願說更不會寫。用一句中文訓示，孩子用三句英文駁嘴，父母內心不是味兒。再過20年，第一代移民的「爺爺嫲嫲」只能以英語跟孫兒交流。

二、害怕孩子嫁娶外國人

不少早年移民西方華人，曾經歷不同程度的歧視，因此透過下一代嫁娶當地白人去脫離歧視階層。但華人傳統與西方價值觀不同，令不少異國姻緣出現問題，引致離婚、爭子女撫養權，甚至資產糾紛。早年移民外國華人，勤奮節儉，特別是做小生意的，都累積了一定程度財富。但移民二代嫁娶當地人對象，卻以藍領或初級白領上班族為主。如遇離婚分身家，反而對華人不利。若嫁給階級更高的當地人，或要求簽署婚前協議書（Pre-nuptial Agreement），未結婚已經想好離婚，雖是法律和財務的安全保障，但對夫婦恩愛相處卻無益。所以現在學精了，華人改變策略，開始在各個華人圈子內尋對象，不少移民父母教導女兒選擇ABC、BBC或CBC（即American-Born Chinese、British-Born Chinese或Canadian-Born Chinese）。對於我這些HSBC（即Hongkong-Shamshuipo-Born Chinese）實在情何以堪！

三、害怕客死他鄉

上一代中國人都有告老還鄉的情意結，就連筆者外婆也是。上世紀90年代初，外婆以70多之齡跟隨阿姨移民加拿大。當年離港在即，親耳聽見外婆對筆者母親說：「就算死都要死在加拿大。」那時筆者還是初中生，不知此話何解。及後外婆在加拿大湊大了兩個孫女，卻決定「回流」香港。筆者自幼跟外婆關係親密，外婆很愛說舊事，是本人肉歷史書。有次筆者不孝，大膽問外婆，為甚麼不「死」在加拿大？外婆輕描淡寫地答：「不想死在一個冰冷國家。」

以上是筆者個人體會，絕不能以偏概全。華人移民的成功例子不少，如Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的太太父母都是越南華僑。考慮移民的朋友，想想如何克服這三大「不方便說的恐懼」。

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