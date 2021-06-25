日本總人口約1.3億人　較5年前減86萬人

日本人口數目不斷減少，較5年前的上次調查減少約86.8萬人。據聯合國估算，日本人口居世界第11位。

綜合日媒報道，日本總務省公布去年人口普查初步數據，截至2020年10月1日，包括外國人在內的人口總數為約1.3億人，相比2015年的調查減少約86.8萬人，降幅為0.7%。總務省分析，去年調查中的死亡人數超於出生人數，但因在日本生活的外國人大幅增加，以及受新冠肺炎疫情影響，令許多原本在海外的日本人回國，使人口減幅縮小；總務省又預計，疫情或令出生數將下滑，政府需要採取根本性的措施以應對人口減少。

據聯合國估算，日本人口佔世界為1.6%，在排名前20個國家中，只有日本在2015年至2020年的人口減少。日本47個都道府縣中，有38個道府縣的人口減少，有33個道府縣的降幅擴大，降幅最大為秋田約6.2%，青森、岩手同為5.3%。

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責任編輯：黎淑雯