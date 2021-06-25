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【港股追蹤】中海油自營氣田投產 預計最高日產3.28億立方英尺天然氣

股樓投資 19:50 2021/06/25

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中海油（00883）宣佈，旗下內地首個海上大型深水自營氣田陵水17-2氣田已投產，集團擁有該氣田的100%權益，並擔任作業者。中海油全日升2.6%，收報9.2元，成交10.9億元。

【A股布局】下半年股票配置或大執位 增長股重獲市場歡心？詳情請看[下一頁]

陵水17-2氣田位於瓊東車盆地北部海域，深度約1560米，料至2022年可實現每日生產3.28億立方英尺天然氣及6,751桶凝析油，穩產期達10年。該氣田投產後，所生產的天然氣會透過海底管道接入國家天然氣管網，主要滿足粵港瓊地區用氣需求。

【港股追蹤】比亞迪否認計劃淘汰燃油車 稱市場仍有需求 詳情請看 [下一頁]

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中海油董事長汪東進指，公司於陵水17-2氣田項目中勘探深度突破1500米，而且該氣田將提升集團天然氣供應能力。未來中海油會繼續加大油氣勘探開發，努力增儲上產，提升綠色、低碳、清潔能源的比例。

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