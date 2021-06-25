特朗普前律師朱利亞尼停牌 涉就大選發表不實言論

▲ 美國前總統特朗普前私人律師朱利亞尼，被指就去年美國總統大選屢次發表虛假及誤導性言論。

美國前總統特朗普前私人律師朱利亞尼，被指就去年美國總統大選屢次發表虛假及誤導性言論，紐約州法院周四（24日）暫停朱利亞尼的律師牌照。

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現年77歲的朱利亞尼（Rudy Giuliani）在去年美國大選期間，代表特朗普（Donald Trump）於多州發起訴訟，試圖推翻美國大選結果。

紐約最高法院周四表示朱利亞尼在大選期間，向法院、國會議員及公眾作出明顯錯誤及涉及誤導的陳述（demonstrably false and misleading statements），聲稱廣泛的選舉欺詐行為出現，令特朗普本來勝選但被竊取勝利。

朱利亞尼更在欠缺實質證據下，聲稱佐治亞州出現嚴重選舉欺詐，又指該州及多個地區的投票機器遭到操縱而影響選舉結果。但該州共和黨州長肯普（Brian Kemp）與州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），都反駁朱利亞尼的指控。

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法院發表長達33頁的判決書，5名法官指朱利亞尼的行為威脅到公共利益，因此需要暫停朱利亞尼的律師牌照。據悉，朱利亞尼更有可能面臨紀律處分。

朱利亞尼1969年於紐約州取得律師資格，並於里根（Ronald Reagan）擔任總統時期於司法部門任職。朱利亞尼在1994年至2001年期間擔任紐約市長。

朱利亞尼的代表律師發表聲明對裁決表示失望，可肯定朱利亞尼不會威脅公共利益。代表律師更強調朱利亞尼多年來以多種身份服務社會，相信朱利亞尼將會恢復法律界重要成員的地位。

責任編輯：鄭錦玲