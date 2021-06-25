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ZA Bank 伙拍八達通加碼消費券　新用戶有機會額外獲5,000元

理財智慧 16:34 2021/06/25

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香港虛擬銀行ZA Bank宣布，伙拍八達通卡有限公司推廣消費券計劃。

由2021年7月1日起至2021年8月31日（包括首尾兩天），市民選用八達通卡領取政府消費券並完成以下步驟，即有機會獲ZA Bank加碼消費券，贏取額外高達5,018元現金獎賞。

1. 成為 ZA Bank 的新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何 ZA Bank 的產品。
2. 於推廣期內使用開戶邀請碼【OCT5000】成功開立 ZA Bank 賬戶，即獲18元現金獎。
3. 在 ZA Bank 開戶後 30 日內使用 ZA Card 在任何商戶消費一次[4]，即可抽取一次總值100元至5,000元不等的現金獎賞。

ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示，八達通卡是最廣為香港市民和商戶使用的儲值支付工具之一，並期待藉此項目讓虛擬銀行進一步走進市民生活當中，為推動電子支付出一分力。

ZA Bank 或會要求參加者出示經八達通卡領取政府消費券的資料。參加者如未能出示有關資料，獎賞將被取消，可參閲 https://bank.za.group/agreement/pdf/zh_HK/1000206 了解活動的條款及細則。

 

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責任編輯：黎淑雯

虛擬銀行 香港 行政 AR 電子支付 銀行 八達通 高達

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