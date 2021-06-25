【大行點睇】瑞信預計今年全球GDP增5.9%　看好股票資產續跑贏

隨著各國經濟活動重啟，勞市場復甦，且員工收入增加，未來數月內環球經濟料將加速增長。瑞信本周四（24日）預計，全球GDP增速今年將達5.9%，到明年則增長4%，美國經濟預計增長6.9%，歐元區將增長4.2%，而亞洲（日本除外）預計增長7.5%。

瑞信南亞首席投資總監Ray Farris表示，在全球經濟擴張之下，企業盈利增長將會加速復甦，因此看好股票資產將在未來半年至一年內繼續跑贏。他在接受外媒訪問時稱，只要企業盈利繼續上升，歷史顯示股市就會一路上漲。不過 Farris亦提醒，期間股市料會不時出現調整，但每次回調都是買入時機。

板塊方面， Farris現時偏好與經濟關聯度較高的周期股，特別是金融及材料行業。此外，Farris還看好英國、德國和西班牙等歐洲市場的周期性板塊。他解釋道，歐洲股市今年的盈利增長與美股類似，但估值卻處於數十年來的低點。

至於亞洲市場，該行偏好 韓國和泰國股市，前者可能受惠於全球晶片短缺與通脹升溫，另外油價上漲亦利好泰國股市。

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编辑：李勝男