【英國王室】哈里梅根澄清受資助 堅稱贊助早斷

▲ 哈里梅根堅稱已被王室斷絕贊助。

英國哈里王子與夫人梅根今年接受專訪時曾提及，王室已斷絕財政贊助。但父親﹑王儲查理斯公開的財政報告中，有向哈里提供金錢資助。哈里與梅根的發言人澄清，哈里當時的說法無誤，只是外界有誤解。

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哈里梅根的發言人澄清，哈里（Prince Harry）在美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪中，指王室2020年首季開始停止財政援助，當中的首季是以英國財政年度來計算，即每年的4月至7月。發言人表明，外間對哈里的說法有誤解，並非前後說法有矛盾。

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發言人解釋，哈里與王室達成的過渡期協議生效日期，與哈里在專訪提出被斷王室贊助時間相同，亦與克拉倫斯宮（Clarence House）的報告無矛盾。

克拉倫斯宮早前公布2020至2021年度財政報告，當中顯示王儲查理斯（Prince Charles）曾動用來自康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）的私人收入，向哈里梅根及威廉王子夫婦支付450萬英鎊（約4,860萬港元）。

責任編輯：吳漢培