【快手1024】大摩料快手海外月活躍用戶年底料達2.5億　快手彈7%重上20天線

▲ 大摩稱，快手的全球月活躍用戶主要來自拉丁美洲、東南亞及中東地區。

快手 （01024） 日前公布全球月活躍用戶（MAU）達到10億，大摩表示，對此並不感到意外，因快手首季用戶已有9.5億，估計主要由海外業務帶動，預期快手今年底海外活躍用戶增至超過2.5億，較4月時的1.5億增加67%。快手重上20天線，高見206.6元；最新升6.8%，報204.6元，成交16.85億元。

大摩指，按照QuestMobile每周數據，截至6月17日止一周，快手日活躍用戶（DAU）按季減少5%，鬥魚則升10%，嗶哩嗶哩 （09626） 則升1%。大摩估計，快手第二季月活躍用戶約5.22億，下半年則介乎5.7億至5.8億。

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大摩稱，快手的全球月活躍用戶主要來自拉丁美洲（特別是巴西）、東南亞（主要印度）及中東地區，該行正關注快手擴張海外的同時，短期或對每股盈利有負面影響。大摩維持快手「增持」評級，目標價300元。

中央廣播電視總台與快手日前宣布達成2020東京奧運會及2022北京冬奧會賽事轉播短視頻戰略合作，意味快手正式成為東京奧運及北京冬奧持權轉播商。

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