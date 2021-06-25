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程式設計員成功復刻介面　iPod Classic強勢歸來？

科技 13:35 2021/06/25

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程式設計員Tanner V日前發布了 Github 項目，讓 iPod Classic可以網頁播放器的方式重現於智能手機上。

蘋果（Apple）推出的產品，不少已成為經典，例如於2007年推出的音樂播放器iPod Classic，雖已退出市場，不少果粉仍念念不忘。驚喜的是，程式設計員Tanner V日前發布了 Github 項目，讓 iPod Classic可以網頁播放器的方式重現於智能手機上。

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iPod Classic 的網頁播放器允許用戶登錄 Apple Music 或 Spotify 帳號，然後在還原度極高的畫面下播放，看起來跟 2007 年推出的 iPod Classic介面 完全一樣。他除了將其機身和介面設計重新呈現於大眾眼前，用戶更可在Cover Flow模式下聆聽歌曲。又可按照歌手、唱片或播放清單搜尋歌曲等功能，當中一度下架的 Bricks 遊戲亦包括在內。
 
Tanner V 指，他有意在項目中增添更多應用程式甚至復活節彩蛋。更希望藉此創作該項目，向Apple 產品致敬。惟目前不清楚 Apple 會否因為版權問題要求其將項目移除下架。

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責任編輯：陳泳如

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