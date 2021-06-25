【油股】中海油首個深水氣田陵水17-2氣田投產　料明年日產天然氣3.28億立方英尺

▲ 中海油董事長汪東進表示，陵水17-2氣田的投產標誌公司實現了向1500米超深水的跨越。

中海油 （00883） 宣佈，中國首個海上大型深水自營氣田陵水17-2氣田已投產。陵水17-2氣田位於瓊東南盆地北部海域，水深約為1,560米，是中海油在中國海域自營深水勘探的第一個重大油氣發現，天然氣探明地質儲量超千億立方米。中海油擁有陵水17-2氣田100%的權益，並擔任作業者。

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陵水17-2氣田預計2022年將實現日產天然氣3.28億立方英尺、凝析油6,751桶的高峰產量，穩產期10年。氣田投產後，天然氣將通過海底管線接入國家天然氣管網，成為滿足粵港瓊地區用氣需求的重要來源之一。

中海油董事長汪東進表示，陵水17-2氣田的投產標誌公司實現了向1500米超深水的跨越，同時天然氣供應能力進一步釋放，未來中海油將繼續加大油氣勘探開發，努力增儲上產，著力提升綠色、低碳、清潔能源佔比。

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編輯：陳韻妍