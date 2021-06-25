【職場荀工？】追星族想加入娛樂公司見偶像BTS、BLACKPINK、TWICE　不得不知的工作待遇和資訊

▲ 追星族若因而想進入娛樂公司工作，入行前需要了解一下工作範疇和資訊。

韓流文化盛行，追星族若因而想進入娛樂公司工作，入行前需要了解一下工作範疇和資訊。韓國旅行資訊Creatrip探討了在南韓娛樂公司任職的待遇和薪酬，更與當地其他中小企進行比較。到底在南韓娛樂公司入職是否「荀工」？

Creatrip引述韓國招聘網站Jobplanet和Saramin的數據，對4間娛樂公司包括：HYPE、SM Entertainment、YG Entertainment和JYP Entertainment進行研究。

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HYPE旗下偶像有男團防彈少年團（又稱，BTS），合共收到91名匿名評論分享。以5分為滿分中，整體評分為2.4分。薪酬方面，大學畢業生的平均年薪為3,372萬韓元，整體職員平均年薪則為5,046萬韓元。

SM Entertainment旗下偶像有「出道必大紅」的說法，相對地要求和壓力較大。但其他職員又如何看？在合共387名的匿名評論中，以5分為滿分，整體評分為2.4分。除了工作量大以外，還會排斥新人。薪酬方面，大學畢業生的平均年薪為3,109萬韓元，整體職員平均年薪則為4,177萬韓元。

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YG Entertainment旗下偶像有女團BLACKPINK。據合共收到257名的匿名評論，以5分為滿分中，整體評分為2.3分。薪酬方面，大學畢業生的平均年薪為2,820萬韓元，整體職員平均年薪則為3,179萬韓元。

JYP Entertainment旗下偶像有女團TWICE。據合共收到133名的匿名評論，以5分為滿分中，整體評分為2.5分，屬4間娛樂公司中最高評分。薪酬方面，大學畢業生的平均年薪為3,232萬韓元，整體職員平均年薪則為4,153萬韓元。雖然JYP不是薪酬最高的公司，但有評論指出，管理層著重道德倫理。更有指，加入該公司更可以快速加深對娛樂產業的了解，所以評分最高。

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文章提及，評論取自前任和現任職員的匿名分享，而整理對4間娛樂公司的評價，發現入職娛樂公司有6個缺點，包括：

1. 工作量非常大

2. 假日、晚間收工時間，都不一定可以休息

3. 基於工作時間，年薪較低

4. 沒有健全的系統，讓員工發展

5. 上級決定工作，只讓員工執行

6. 偶像在第一位，忽視其他職員

雖然根據Job Korea透露，2021年在大企業任職的大學畢業生，年薪有約4,121萬韓元；在中小企業任職則有約2,793萬韓元。而在4大娛樂公司任職的大學畢業生，平均年薪有約3,133萬韓元。但文中重申，由於娛樂公司工作時間過長，導致薪酬的吸引力減低。

責任編輯：馬意文