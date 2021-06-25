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【屯馬綫商機】置富Malls推通車站站賞　沿綫5大商場共送120萬購物券

商業 14:12 2021/06/25

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置富Malls旗下沿屯馬線5大商場，將於7月2日起推出「置富Malls通車站站賞」，送出總值120萬商戶購物券。（置富Malls提供圖片）

屯馬綫將於6月27日正式全綫通車，置富Malls旗下沿屯馬線5大商場，包括屯門站華都大道、天水圍站+WOO嘉湖、紅磡站置富都會、第一城站置富第一城、馬鞍山站馬鞍山廣場，將於7月2日起推出「置富Malls通車站站賞」，送出總值120萬商戶購物券。

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商戶購物券組合涵蓋置富Malls旗下5大商場，特選每站不同商戶遍及時尚服飾、親子玩樂、餐飲美食等，包括美國冒險樂園、椰林閣、湯加、新泰東南亞餐廳、居食屋「和民」、雞仔嘜等，全方位賞你吃喝玩樂兼購物多重優惠。

此外，由7月2日至8月1日，Fortune+會員只要於+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城、馬鞍山廣場，於同一商場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿$500，憑即日或前一日的消費單據即可換領總值$1,000商戶購物券組合乙套。

華都大道僅限於活動期內逢星期六、日換領，Fortune+會員於華都大道換領時可憑7日內的消費單據，同樣獲贈等值$1,000商戶購物券組合乙套，包括該商場$500商戶購券組合，以及其餘4個商場$350或$50商戶購物券組合。

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責任編輯：朱悅瀅

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