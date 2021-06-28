【網購創業@iM網欄】有人異鄉網購創業 全無經驗賣咩最好?

社會環境促使愈來愈多港人移民，但人在異鄉，要找工作也非易事，阿Ken便建議未有一技傍身的你考慮從事外貿網購。外貿網購（Drop Shipping）的特點是不用坐貨、不用交租，亦不用請人，皆因Drop Shipping供應商只會在接到你的定單後才發貨給你的客戶，過程中完全不涉及坐貨、物流等固定成本較高的環節，網家需煩惱的事就只有製作網上廣告吸引客人。

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【網購創業@iM網欄】移民外國搵工難 代購以外的網購創業

然而，在外地從事網購，自然是主打外國人市場。看到這裡，相信很多人都會質疑自己能否勝任? 賣甚麼產品最好? 不用怕，阿Ken早在英國政府宣布BNO移民計劃前，已用了一年半時間做了實驗，開設了一家名為Wondamobile（https://www.wondamobile.com），專攻外國人市場的網店，一年半的經驗證明了即使只有基本英語能力，同樣也能突圍而出。

最多人擔心的問題是兩地文化差異，不要說能否創作出吸引外國人的廣告，連能否吸納他們受落的貨源也成問題。其實只要活用大數據，入貨絕對不成問題，例如可以分析Dropshipping公司提供的數據、Google熱搜網頁甚至是其他第三方的網頁。但的而且確，香港和外國人所喜好的商品確有很大不同。

我的另一家網店Dearsoulmate成立七年，過去港人最感興趣的商品依次為美妝產品、生活百貨、食品、日韓食品以及旅行或戶外產品（也許疫情令大家很久沒有去旅行）；但歐美人所喜好的產品卻完全不同，喜好依次為電動工具、科技產品、生活百貨、寵物產品，最後才是美妝產品。

兩者間的差異也非不能解釋，以歐美人最感興趣的電動工具為例。他們往往有較大的居住環境，所以不時會在車庫、地庫動手製作一些小工具，令電動工具特別熱銷，例如能在全黑環境用到的發光手套、輕便的電鑽等。

主打外國人市場不用太介意自己不熟悉該產品種類而避而遠之，反而應迎合他們所好。其實阿Ken開設Wondamobile也有一段迷茫期，當時我將香港人喜好的產品放在Wondamobile上架，當時用了超過半年時間才慢慢摸索出適合上架的產品，然後才逐漸走上正軌。

屈沛傑（阿Ken） 人生經歷兩次創業，首次創業開設廣告公司，令我學懂管理員工並非易事；二次創業經營麝香咖啡，令我學懂坐重貨而沒有足夠收入支持，只會坐食山崩。兩次創業失敗造就第三次網購創業成功，成功達成財務自由。阿Ken總結多年網購經驗，近年開設網購課程，希望令各位飽受工作煎熬的打工仔也可憑網購「無痛創業」，一起步上財自之路。 Ken Wat, 你的網店教練 Facebook專頁: https://www.facebook.com/kenwatonlineshop