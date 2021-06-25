【Amazon】亞馬遜啟動開發人員競賽項目　AWS BugBust修復百萬漏洞

綜合外媒報道，為了消除軟件漏洞帶來的損失，亞馬遜（Amazon）最新啟動了一項AWS BugBust項目，目標是修復100萬個Bugs。亞馬遜表示，此項目將有助減少超過1億美元（約7.8億港元）的技術債務。

該AWS BugBust項目是面向Java及Python開發人員的全球競賽，利用機器學習驅動的開發者工具「Amazon CodeGuru Reviewer」和「Amazon CodeGuru Profiler」，自動掃描代碼以剔除可怕的錯誤，並以遊戲化過程及方式，修復和消除這些軟件漏洞。

【Amazon】亞馬遜搶買再生能源 成全球最大企業買家

有興趣參加比賽的 開發人員， 可以透過亞馬遜的 改善代碼質量開發者工具 「CodeGuru」控制台，建立AWS BugBust活動。AWS BugBust將為開發人員提供一個排行榜，發放 徽章和獎勵 ， 排名前10位的BugBusters 有機會 贏得 在拉斯維加斯舉行AWS re：Invent 2021 免費之旅。

【Amazon】亞馬遜、Flipkart遭投訴不斷 印度擬設例限制電商

【開發者商機】亞馬遜擬推AppStore小企加速計畫 佣金減至10%

責任編輯：張寶燕