夏國賢醜聞纏身 英媒揭發出軌已婚女下屬

▲ 英媒《太陽報》指夏國賢背著結婚15年的妻子出軌，與他私下特別聘請的女下屬親密來往。

英國衛生大臣夏國賢近期醜聞纏身，英國首相約翰遜前顧問卡明斯連番狙撃夏國賢，指控他抗疫不力。英媒《太陽報》更指夏國賢背著結婚15年的妻子出軌，與他私下特別聘請的女下屬親密來往。

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英國《太陽報》周五（25日）公布一張照片，指夏國賢（Matt Hancock）在5月6日英國舉行地方選舉當日，於辦公室内與一名女下屬擁吻。《太陽報》指夏國賢在關門與女下屬親密接觸前，曾先查看走廊是否無人經過，但消息人士透露兩人的關係幾乎無人不知。

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《太陽報》透露涉事女下屬為科拉丹傑洛（Gina Coladangelo），夏國賢去年3月任命科拉丹傑洛為衛生部的無薪顧問，合約期為半年。夏國賢去年9月更委任她為衛生部的董事會成員，有份負責審查衛生部工作。

《太陽報》引述告發的消息人士指，夏國賢利用公帑聘請朋友並與對方過從甚密，在疫情持續期間發生這樣的事令人感到震驚。

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據悉，夏國賢與科拉丹傑洛2000年代初於牛津大學相識，然而夏國賢於2006年與現任妻子米勒（Martha Hoyer Millar）結婚，並育有1女2子。

而科拉丹傑洛則與英國連鎖家品品牌Oliver Bonas的老闆特雷斯（Oliver Tress）結婚，兩人同樣育有3名兒女，她也在Oliver Bonas任職傳訊總監。

Oliver Bonas近期不時被英國政府提起，英國政府網站本月發布一篇網誌，標題名為「時尚家品店Oliver Bonas安全重開」（Oliver Bonas: Fashion and homeware store reopens safely）。

責任編輯：鄭錦玲