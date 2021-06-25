【英國疫情】近1.7萬新確診 解封後或免強迫戴口罩

▲ 英國或在解封後不再強制佩戴口罩。

英國深受Delta變種病毒（即印度變種）威脅，再次單日新增破萬人感染，數字更是自2月初後最高。即使確診人數不減反升，英國對如期解封的信心並無動搖，有官員甚至表示，解封後預料不會繼續強制戴口罩。

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英國公布最新疫情數據，24小時內新增16,703宗確診，加上21人死亡。兩項數字均較前一日上升，但與上周同一時段相比，死亡率並無太大升幅。英格蘭公共衛生署（Public Health England）周四（24日）表示，全英感染人數均錄得升幅，當中以西北部升幅最多。年輕人的感染比率亦較高，老年族群或因多數已接種疫苗，相對感染比率較低。

面對確診數字有明顯升幅，英國政府仍是充滿信心，確信能夠如期在7月19日解封。英國環境大臣尤俊仕（George Eustice）​受訪時表示，在如期解封後，強制口罩令將會解除，民眾可自行因應情況選擇。

尤俊仕解釋，政府希望解封時，同時解除所有法律要求的防疫規定。不過，他亦承認即使佩戴不再是硬性要求，自己仍然會維持戴口罩。

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首相府強調，政府仍未決定7月19日解封後，是否移除所有防疫措施。首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人指出，政府希望可在今年9月4日起，盡量恢復正常生活。

責任編輯：吳漢培