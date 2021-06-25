【周末好去處】癲噹及叮叮貓登陸D2 Place　辦《MEOW給未來》寵物市集

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適逢香港愛護動物協會100周年，D2 Place本周市集有香港電車大使「叮叮貓」和本地人氣卡通人物「癲噹」，帶來《MEOW給未來》寵物市集，集合多款寵物產品及以寵物為主題的手作。
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精選檔攤包括MMF Handicraft利用韓國、日本、美國布料，製作人形貓、抱枕、布袋為主；Pawzy Therapy是純天然人寵護理產品，照顧客人和毛孩所需；公公手工皂用天然的素材做皂，素皂不使用動物成分；LYH手作，設計師用繡花線編織出各種創意織物。
疫情下場地亦會有防疫措施，包括入口設有酒精或酒精搓手液櫃台，入場人士必須消毒雙手才可進場；場內設置空氣淨化機；場內兩側的玻璃窗會打開，讓空氣流通；因應場內人數，作人流管制措施等。
《MEOW給未來》寵物市集
日期：2021年6月26 – 6月27日
時間：13:00 – 20:00
地點：D2 Place一期2樓The Space
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責任編輯：朱悅瀅