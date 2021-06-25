  • 27°C
香港時間 : 2021625日 (五) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】癲噹及叮叮貓登陸D2 Place　辦《MEOW給未來》寵物市集

商業 12:31 2021/06/25

分享：

D2 Place本周寵物市集帶來癲噹及叮叮貓，集合多款寵物產品及以寵物為主題的手作。（D2 Place提供圖片）

適逢香港愛護動物協會100周年，D2 Place本周市集有香港電車大使「叮叮貓」和本地人氣卡通人物「癲噹」，帶來《MEOW給未來》寵物市集，集合多款寵物產品及以寵物為主題的手作。

【屯馬綫商機】商場搶推屯馬綫優惠吸客　黃埔天地送貴賓卡會員及野餐墊

【商場優惠】大埔超級城推出1折感謝月　兼有30間商戶半價禮券

精選檔攤包括MMF Handicraft利用韓國、日本、美國布料，製作人形貓、抱枕、布袋為主；Pawzy Therapy是純天然人寵護理產品，照顧客人和毛孩所需；公公手工皂用天然的素材做皂，素皂不使用動物成分；LYH手作，設計師用繡花線編織出各種創意織物。

疫情下場地亦會有防疫措施，包括入口設有酒精或酒精搓手液櫃台，入場人士必須消毒雙手才可進場；場內設置空氣淨化機；場內兩側的玻璃窗會打開，讓空氣流通；因應場內人數，作人流管制措施等。

《MEOW給未來》寵物市集
日期：2021年6月26 – 6月27日
時間：13:00 – 20:00
地點：D2 Place一期2樓The Space

【疫市開店】UA結業場地被瓜分　嘉禾進駐大埔超級城　將於今年第三季開幕

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
2021/06/23
【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
【屯馬綫商機】商場搶推屯馬綫優惠吸客　黃埔天地送貴賓卡會員及野餐墊
2021/06/24
【屯馬綫商機】商場搶推屯馬綫優惠吸客　黃埔天地送貴賓卡會員及野餐墊
【好想去旅行】阿聯酋航空將恢復航班9成飛行網絡　7月起香港出發經杜拜目的地達122個
2021/06/21
【好想去旅行】阿聯酋航空將恢復航班9成飛行網絡　7月起香港出發經杜拜目的地達122個
【好想去旅行】港人渴望去旅行　近4成人願支付比以前更多的旅費
2021/06/18
【好想去旅行】港人渴望去旅行　近4成人願支付比以前更多的旅費

你可能感興趣

【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
13:30 2021/06/23
【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
【屯馬綫商機】商場搶推屯馬綫優惠吸客　黃埔天地送貴賓卡會員及野餐墊
14:01 2021/06/24
【屯馬綫商機】商場搶推屯馬綫優惠吸客　黃埔天地送貴賓卡會員及野餐墊
【好想去旅行】阿聯酋航空將恢復航班9成飛行網絡　7月起香港出發經杜拜目的地達122個
17:50 2021/06/21
【好想去旅行】阿聯酋航空將恢復航班9成飛行網絡　7月起香港出發經杜拜目的地達122個
市集 好去處 疫情 D2 place 愛護動物協會

下一篇文章

【疫市營商】香港老字號經營靠轉型　斥約600萬讓生產自動化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版