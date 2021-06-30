【新股IPO】小鵬汽車9868以165元定價　IPO水位暫2.2%

小鵬汽車 （新上市編號：09868） 今日截止認購，公司將香港股票價格定在每股165元，集資約140億元。小鵬汽車香港IPO發售8500萬股，最高定價每股180元，公司一股ADS相當於2股普通股。

小鵬新股有水位，美股雖然跌2%，報43.44美元，相當於168.68港元，美股較招股價高3.68元或2.2%。

外電早前消息指，小鵬汽車國際配售部分已錄得足額認購。小鵬汽車公開發售部分方面，截至周二晚上，綜合數間券商數據，小鵬汽車暫錄得48.2億元的孖展認購，若以公開發售部分集資7.65億計算，超額認購約5.3倍。當中，富途借出35.5億元，華盛證券借出5億元，輝立證券借出3.8億元，耀才證券亦借出2.8億元。

小鵬汽車招股詳情

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小鵬汽車一手（100股）入場費18181.4元，集資最多153億元，小鵬汽車預料7月7日掛牌，聯席保薦人為摩根大通及美林。

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記者：梁安琪