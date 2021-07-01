【新股IPO】小鵬汽車9868以165元定價　較美股有多少水位？（不斷更新）

小鵬汽車 （新上市編號：09868） 周二（6月30日）截止認購，小鵬汽車將港股定價每股165元，較招股時提出上限價180元折讓，集資約140億元。小鵬汽車於7月6日公布分配結果，7月7日才在聯交所掛牌，小鵬汽車ADS（美：XPEV）表現將成港股首掛漲跌幅度參考。

小鵬汽車一股ADS相當於2股普通股，以定價前一日（6月29日）美股價格44.32美元計，小鵬汽車美股較港股定價溢價4.29%。以下統計小鵬汽車美股最新價格、港股「水位」：

日期 小鵬美股股價 折合港股價格 美股較港股溢價或折讓 6月30日 44.42美元 172.46港元 溢價4.52% 6月29日 44.32美元 172.07港元 溢價4.29%

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與近期回流中概股相似，由於小鵬汽車已於美國上市，香港投資者不限於新股認購，小鵬汽車香港孖展認購未算火熱。

綜合數間券商數據，小鵬汽車錄得48.2億元的孖展認購，若以公開發售部分集資7.65億計算，超額認購約5.3倍。當中，富途借出35.5億元，華盛證券借出5億元，輝立證券借出3.8億元，耀才證券亦借出2.8億元。

小鵬汽車是次在香港發行8500萬股新股，因應公司上市未足兩成，小鵬回流香港是以雙重主要上市方式上市，而非中概股常用的第二上市。小鵬汽車雖然因而獲得較少上市規則豁免，但有望可於6個月後納入港股通。

小鵬汽車回流香港關鍵是阿里巴巴？有望納港股通？可見【下一頁】

小鵬汽車招股詳情

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小鵬汽車一手（100股）入場費18181.4元，集資最多153億元，小鵬汽車預料7月7日掛牌，聯席保薦人為摩根大通及美林。

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記者：梁安琪