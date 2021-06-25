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【泡沫指標】橋水達里奧憑6指標判斷資產是否有泡沫　目前泡沫較2000年少

股市 12:10 2021/06/25

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【泡沫指標】橋水達里奧憑6指標判斷資產是否有泡沫　目前泡沫較2000年少

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在社交媒體上，列舉出六大可以協助判斷資產是否存在泡沫的指標。達里奧稱，過去曾看到很多資產泡沫，自己亦讀過不少資產泡沫的歷史，所以自己綜合了一個泡沫指標，幫助自己判斷市場是否存在泡沫。

達里奧指通脹或威脅經濟復甦【下一頁】

達里奧稱，泡沫一般是價格處於不正常的高位，雖然指標顯示一些新興科技股目前在數個指標中顯示「有泡沫」，包括多個新買家進入市場、市場情況非常樂觀等，但目前仍有很多股票並不處於泡沫中，以標普500指數成分股為例，只有約5%股份存在泡沫，比率低於2000年。

六大指標

1. 用傳統方法分析，現時價格是否過高？

2. 價格是否在不可持續的環境下呈折讓？

3. 有多少個新買家進入市場？

4. 市場整體樂觀情緒是否高漲？

5. 是否利用高槓桿進行融資？

6. 買家有否作出遠期購買的行為，以保障自己免於承受未來的價格上調？

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編輯：陳韻妍

美股 股票 標準普爾500指數 達里奧 對沖基金

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