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【TSLA】Panasonic悉售Tesla持股　11年前21.15 美元購入、料勁賺數十億美元

股市 12:11 2021/06/25

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Panasonic管理層指出，公司與Tesla 業務夥伴的關係不會改變，將繼續供應電動車電池。

《日本經濟新聞》（Nikkei） 周五報道，松下電器（Panasonic）在上財政年度出售其主要客戶 Tesla（美：TSLA）所有股票， Panasonic管理層指出，公司與Tesla業務夥伴的關係不會改變，將繼續供應電動車電池。

根據 Panasonic上財年的綜合現金流量表，在3月底前，公司已出售全部Tesla持股，收益可能佔「出售和贖回投資收益」 4299 億日圓（約38.8 億美元）的大部分。 Panasonic 2009年與Tesla簽訂首份供應協議，翌年在Tesla IPO不久後，以每股 21.15 美元的價格購買了大約140 萬股Tesla股票，代價2961萬美元。 Panasonic這筆投資可能獲得了數以十億美元計的收益。

出售Tesla股票料有助滿足Panasonic日益增長的資本需求，今年4月，公司宣布收購以71億美元收購美國供應鏈軟件開發商 Blue Yonder。

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編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 股票 電動車 Tesla Panasonic

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