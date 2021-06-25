【光伏股】國策利好光伏股 專家教你選股策略

國家能源局推動整縣屋頂分布光伏開發試點，刺激光伏股板塊向好，信義光能 （00968） 、福萊特 （06865） 、新特能源 （01799） 跑贏大市。如欲跟上車，應該點揀？中薇證券研究部董事黃偉豪分析指，在「碳中和」主題下，新能源板塊較受惠國內政策，早前的估值已調整至較合理水平，在利好消息的推動下，可見資金已重新流入這板塊，選股方面宜吸納經營中下游業務的公司，因可受惠上游原材料下降的優勢。想知更多專家分析？立即睇片：



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