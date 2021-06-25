【新冠疫苗】世衛料高危群體 或要每年打加強劑

新冠肺炎變種病毒肆虐各國，現有新冠疫苗能否有效遏制變種病毒引起憂慮。路透社引述世界衛生組織（WHO）一份内部文件，指出全球的高危群體或需每年接種新冠疫苗加強劑，以免遭變種病毒侵襲。

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路透社周四（24日）引述WHO一份日期為6月8日的文件，稱全球疫苗免疫聯盟（GAVI）會於周四會議討論這份文件。

WHO在文件中列明高危群體應每年接種加強劑，而普通群體則每兩年接種一次加強劑。世衛沒有說明究竟是如何取得這些結論，但表明在基本情景下新的變種病毒將繼續出現，而新冠疫苗也將定期更新以應對威脅。

WHO在文件中更預測，全球在明年合共可生産120億劑新冠疫苗，略高於國際製藥生產聯盟（IFPMA）早前預計的110億劑。但WHO估計疫苗在製造、監管審批和技術過渡方面出現問題，或拖累明年的疫苗供應。

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WHO無表明哪些技術或遭淘汰，但歐盟目前擁有全球最多的疫苗庫存，大量購入採用mRNA技術的輝瑞（Pfizer）和Moderna疫苗，放棄增購阿斯利康（Astrazeneca）和強生（Johnson & Johnson）等病毒載體疫苗。

另外，GAVI估計全球各地已為民眾接種約25億劑新冠疫苗。接種者主要集中於較富裕國家，這些國家超過一半人口都已接種疫苗，但不少貧國的接種率甚至不足1%。

但WHO預計貧國和富國的接種率差距將於明年進一步擴大，認為全球對加強劑的需求會再次拖慢貧國接種進度。

責任編輯：鄭錦玲