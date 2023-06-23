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【新股IPO】億騰醫藥第四度遞表　紅杉資本、奧博資本持有

新股IPO 23:09 2023/06/23

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【新股IPO】億騰醫藥第四度遞表　紅杉資本、奧博資本持有

內地綜合醫藥公司億騰醫藥周五（23日）第四度遞表，摩根士丹利為獨家保薦人。億騰醫藥去年純利按年增95%至3.1億元（人民幣，下同），收入跌0.02%至20.7億元。

億騰醫藥自2001年成立，集團專注於抗感染、心血管疾病及呼吸系統三個核心治療領域，並以合同銷售組織（CSO）模式為跨國公司擔任獨家營銷商及分銷商。集團目前擁有6種核心產品，創新及商業化產品各三款，5款已獲商業化批准。

截至去年底，集團銷售網絡逾300個區域分銷商，分銷30個省份的16000家醫院及13000家藥店。

集團料集資將作償還部分未償還銀行貸款；以及擴展及升級億瑞平的生產設施。集團有多個上市前投資者，包括紅杉資本持有5487.7萬股，奧博資本合共持有7284.8萬股。

億騰醫藥曾於2020年9月、2021年3月及12月申請來港上市，申請均已到期。外電於2021年曾指，億騰醫藥曾啟動預路演，評估投資者意向，料集資約3億美元（約23.4億港元）。瑞信於2021年曾任億騰醫藥的聯席保薦人。

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記者：宋佩恩

 

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