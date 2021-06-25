英國料8月放寬限制 增免隔離外遊地

受變種病毒威脅，英國民眾外遊受到不少限制。據悉，英國政府有意放寬外遊限制，新增更多地方至低風險的綠色名單外，更計劃讓完成疫苗接種者可以放心到訪黃色名單國家及地區。為不妨礙如期解封，估計措施會在8月才公布。

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有指英國內閣政府周四（24日）開會後，同意在下周三（30日）凌晨起，新增歐洲南部小國馬爾他至外遊綠色名單。以色列﹑西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands）﹑葡萄牙度假勝地馬德拉（Madeira）及多個加勒比海地區國家如巴巴多斯（Barbados）﹑百慕達（Bermuda）及格林納達（Grenada）加入「綠色觀察名單」（Green Watchlist）。

英國民眾可以到綠色觀察名單旅遊，但有關國家的外遊警戒級別隨時會改為黃色。不過，英國民眾只要返回時提供新冠檢測陰性結果報告，即可免除強制隔離。

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另外，英國政府計劃進一步放寬完成接種疫苗人士的外遊限制。即使到黃色名單國家旅遊，完成接種疫苗者返回時將不需強制隔離。不過，據悉英國政府仍未確定措施確實推行日子。

由於憂慮正式公布放寬外遊防疫指施，會導致更多人急於接種次劑，或阻礙英國政府就7月19日解封訂立的接種目標。所以，英媒指措施最快亦只會在8月才發布。

責任編輯：吳漢培