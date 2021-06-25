【宏觀術數@iM網欄】易占看2020東京奧運

還有一個月時間便屆東京奧運開幕時間，因為2019冠狀病毒疫情影響，運動會由原來2020年延期至今年7月23日開幕，卻仍保留「東京2020」的名稱不變。今屆奧運因為香港轉播權由政府出資投得，並且給幾間電視台免費播放，也算是疫下無法外遊稍作解悶。

於日本而言，原本舉辦奧運會算祈望帶來的經濟及旅遊效益，因為延期一年及疫情下入場人數定為10000人以內，算盤幾已「打不響」了，更傳聞前任首相安倍晉三亦因為深知無法在任內完成此項豐功，黯然以健康為由提早結束其任期。

無論如何，東京奧運應該還是得舉辦下去，惟根據外電報導，專家建議如果東京奧運要安全地舉行，東京市每天的感染人數應該在100宗以下，過往幾天平均感染差不多400宗，全球變種病毒以乎又稍為猖獗，也難免令人擔心事情發展。今期試以術數角度去分析一下:

▲ 日本大玄空佈局旺於二運

即使就一次運動會，宏觀角度還是可先簡略地看一下國運大局的「基本盤」。從大玄空風水來說，東京市座落於本州東京灣的西面平原，主要山脈為西南方的富士山，並且於北、東北及西面均被山包圍。簡單來說風水宜興旺於二運，上次二運為1884-1903年正值明治維新年間，得以發展並成為東亞區強國，及後於四運因侵略戰爭而滿目蒼荑，於五運及六運間（1944-1983）又迅速在工商業發展領先亞洲，這些現象都可以在玄空風水上印證。順帶一提日本首相府其格局也是「倒騎龍」格局的，和上期介紹香港特首禮賓府也有類同，恰好風水歌訣《都天寶照經》云：「天山軍州總住空，何曾撐著後頭龍」。惟山水配合上則並不完善，故此首相任期短促外，也有一連串其他問題，有機會再配合玄空飛星詳述。下次二運為2064開始，雖然有點遠，其實只要稍有改變一運也已可有另一番光景了。

▲ 山澤損卦宜節約損減規模，可保平安

從術數談日本，朋友們都知道日本民眾也一直對中國風水術數深感興趣，並且從唐朝時代或更早以前已有派留學生來華學習。近代則以明治時期高島吞象更有「易聖」的尊稱，其所擅長為易經卦爻占卜，聞名於當代外，著作和後人都流傳至今，禮失求諸於野亦不為少補。既然談及日本奧運，也就以易經卦爻占卜以對高島氏作致敬。

易卦占得「山澤損」之「山天大畜」。 卦辭及爻辭如下，對易卦有興趣朋友可參考:

本卦卦辭：『損，有孚，元吉，旡咎，可貞，利有攸往，曷之用，二簋可共享。』

六三：『三人行則損一人，一人行則得其友。』

變卦卦辭：『大畜，利貞，不家食吉，利涉大川。』

▲ 二簋的雙數玄機

易占中本卦一般會反映現時情況，此卦卦辭意思很易理解，就是只要主辦者有信心，以誠意、正道和認真進行便主有吉無凶，也即無咎，並利於出行（交流）。二簋可共享，依高島氏說法是不只要有孚於人，也要有孚於「神明」，主祭祀。而古希臘奧運會本身便和祭祀神明有關的。廣東話「九大簋」形容盛宴，北方祭祀則多以雙數，一般以八簋或六簋以示隆重，二簋正配合卦義「損」帶減少或套用於現時有「簡約」，規模減少的意思，正好反映了現時情況。

損卦卦象為「損下而利上」，相對應為易經之「益」卦損上益下之意，反映出奧運如期7月舉行，也大多只是政府、大商家可以較有獲益或減少損失而已，社會民眾以至國庫相信已出血（損）不少了。以此卦論人事，損卦便帶節儉之意，節財為損，節欲亦為損，能將規模收少，減少風險，更合乎易傳中云「損益盈虛，與時偕行」之意。

而爻辭一般透露過程變化玄機。損卦三爻爻辭較特別，為三人行則損一人，一人行則較得其友，象徵是利雙數如二（簋）等，即使三人同行，也會折損一人，最終也是二人；如果單獨赴會，又會得友，也是成二人，數目利二數或雙數，高島氏解釋以此爻象利雙數月份為有利。今東京奧運於農曆六月舉行算是符合的。其著作關於此爻象有三個明治年間實例，均以少得利，不宜合眾謀事，以事件當是堅持原則獨行為佳，不宜過多協商或受夥伴影響。

變卦一般反映結果。大畜卦有積蓄、豐厚的意思。以艮卦為山有篤實之象，足以畜養下卦乾卦，有積累及上（主辦者）能夠蓄養下（參與者）之象，自然屬吉。卦辭言利涉大川（利出外）對應本卦損卦節約後「利有攸往」，對國際盛事應算吉象。有趣的是卦辭「不家食吉」，主不利在本家進食，對應本卦都是說及食，又有動象未知會否有部份賽事或活動安把會有場所或地點改動，可拭目以待。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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