【細味醺徒@iM網欄】當縣酒米釀酒，くどき上手抵飲之選

我的好酒標準

くどき上手是近月我較喜歡之清酒之一，它不屬於新派甘口酒，而是較傳統的清酒口味。好酒，對我來說有兩點很重要，其一是有香氣，未飲前可「聞」，只有豉油味的清酒，總是覺得不夠高雅；其二是吃晚飯時間放久了，它不會「散」，至少，不會在飯局尾聲已變苦澀。更優秀的清酒，是在開瓶後會一直有變化，放第二天喝也另有風味，這類酒，很難得，「勝山」酒造及「松本」酒造之澤屋守破離可以做到，而くどき上手亦是佼佼者。

山田錦大吟釀生食熱盤皆宜

第一次買くどき上手，由於它的酒瓶是印上一個日本傳統藝伎樣子，心底裡覺得它是一家老酒藏，有心理準備它的酒風會比較傳統（豉油味、辛口），甚至聯想起辛口燗酒，但實際上它卻非如此。在傳統圖案的酒瓶內，盛載的是華麗的酒體，十分適合配襯omakase （師父發辦）的高級料理。

▲ くどき上手大吟釀山田錦

▲ くどき上手大吟釀山田錦

它的山田錦大吟釀我喝過幾次，每年的品質也很穩定，帶有高雅且擁有大吟釀的沉厚特質。由刺身到熱食，它也可全方位覆蓋，而且酒的風味在整餐飯的時間內，會隨著溫度及配襯的食物而變化。這枝大吟釀的價格相對較低，不是「標準價」的5500日元，而是4300日元，絕對是低水。

在地酒米改良信交儘管一試

自此對這酒造的酒也很有信心，前周再試它以其他酒米釀製的清酒。近期多了酒造嘗試用新的酒米試釀酒，前幾年大熱有「雪女神」，但個人評價一般，眼見以此酒米釀製的酒減少了，也許是風評不怎樣。這瓶酒則是用「改良信交」，是秋田縣的當地酒米，釀出來的酒收尾都是較

▲ くどき上手純米大吟釀改良信交生詰

▲ くどき上手純米大吟釀改良信交生詰

利落，但沒有雪女神的苦澀味，香氣卻媲美山田錦。這酒米，秋田縣著名的新政酒造也有採用。由於不是用山田錦，酒的價格相對便宜，實在超值。

在地酒米風味不一

談到酒米，近年的確多了酒造嘗試用當縣的酒米釀酒，好像本欄一直好評的勝山酒造，最近便釀了一枝以宮城縣「東北酒218號」酒米釀製的酒；同為宮城縣的新晉銘柄宮寒梅，也同用此酒米發佈新酒。

▲ 勝山純米大吟釀東北酒218號

▲ 勝山純米大吟釀東北酒218號

上周剛好有機會一試勝山的酒，但坦白說有少許失望，因為酒體少了勝山的沉厚，而且比較易「散」，宮寒梅的酒，我還未有機會一試，難以斷言問題是出自酒造的釀造方式，抑或是酒米本身未必太適合釀酒。不過，試新酒米有時總會碰釘，但也是喝清酒有趣的地方呢！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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