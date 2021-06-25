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【美股業績】Nike上季虧轉盈北美市場收入創新高　盤後股價飈14%

股市 10:28 2021/06/25

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Nike最大市場北美，上季收入升1.4倍至53.8億美元﹐創新高。

Nike（美：NKE）上季業績由虧轉盈，截至5月底止季度，盈利15.1億美元，每股盈利93美仙；去年同期則錄得虧損7.9億美元。Nike股價盤後飈14%。

上季收入按年急升近96%至123.4億美元，高過市場預期的110.1億美元。第四季毛利率升8.5個百分點至45.8%，主要受惠於工廠取消費用下降，庫存及報廢儲備減少。

按地區劃分，Nike最大市場北美，上季收入升1.4倍至53.8億美元，創新高，好過市場預期的43.1億美元。另外，EMEA（歐洲、中東及非洲市場）收入按年升134%至29.8億美元，較2019年疫情前升21%。大中華市場則受到新疆棉事件影響，期內收入增長17%至19.3億美元，低過預期的22.2億美元。 另外，Nike品牌數碼銷售按年上升41%，較2019年則急升147%。

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編輯：吳敏芳

美股 耐克（Nike，美：NKE） Nike

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