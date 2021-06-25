【TSLA】Tesla據報擬向其他汽車製造商開放充電網絡　挪威瑞典明年第三季或成事

▲ 【TSLA】Tesla據報擬向其他汽車製造商開放充電網絡

據外國網站Teslarati報道，Tesla（美：TSLA）計劃在挪威及瑞典向其他汽車製造商開放部分超級充電站。報道指，Tesla一直在與挪威韋斯特蘭（Vestland）郡政府的監管部門聯繫，爭取獲得部署充電站的優惠措施，而當地政府只會對向所有汽車製造商開放的充電站，提供優惠措施。

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Tesla股價周四升3.5%，收678.82美元。

在會議紀要中，有官員證實，Tesla計劃在2022年9月之前向其他汽車製造商開放超級充電網絡，因此當地批准Tesla獲得激勵措施。目前尚未清楚這是否僅適用於挪威。

超級充電網絡是Tesla 最大資產之一，亦是當今世上最普及的快速充電系統。根據目前公布的數據，全球已經有 2,700 座超級充電站，直流充電樁數量高達 2 .5萬支。這個強大的資源網絡，亦是Tesla 在部分國家銷量稱霸的原因。分析認為， Tesla 開放充電網絡，有助於其他車廠電動車的普及，同時也可能替Tesla創造額外利潤。

報道又稱，對Tesla 來說，在歐洲開放充電網路更容易，因為歐洲充電網絡介面，亦採用Tesla使用的連接器。

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編輯：吳敏芳