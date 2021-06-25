朗詩綠色生活正式公開招股 領先綠色建築管理市場

內地物業管理行業近年高速發展，市場高度分散且競爭激烈，物業管理企業如要突破重圍，必需不斷改善服務及戰略佈局，以凸顯服務的差異化特色，方可令企業在市場上獨樹一幟，抓緊龐大的藍海市場。例如最近計劃上市的朗詩綠色生活，瞄準國內在綠色建築物業管理服務的需求，秉承打造及營運溫情社區的能力，表現相當優秀。朗詩綠色生活宣佈，於6月25日至6月30日啟動公開招股，擬發行100,000,000股股份，發行價格在2.86港元至4.16港元之間，一手（1,000股）入場費4,201.92港元，最高集資金額約4.16億港元，股票代號為“1965”。預期公司將於7月8日正式掛牌上市，海通國際為獨家保薦人。

國內物管業發展迅速

受惠於近年中國的城鎮化進程加快及人均可支配收入增長，商品房的供應亦相應增加，成為中國物業管理行業的主要增長驅動因素。加上近年中國政府頒佈多項政策鼓勵物業服務企業擴大業務運營及擴展服務至農村地區，從而帶動整體物業管理行業發展。

根據資料，物業管理行業的在管總建築面積由2015年的175 億平方米增加至2020年的259 億平方米，複合年增長率達8.2%，並預計以複合年增長率5.4%上升至2024 年的311億平方米；而行業總收入由2015年的3,983 億元人民幣上升至2020年的6,232億元，複合年增長率為9.4%，預測至2024年收入將達9,296 億元，複合年增長率達10.3%，反映市場潛力龐大。

深耕長江三角洲

朗詩綠色生活成立於2005年，立足於中國經濟最發達的地區之一 - 長江三角洲，該地區於2015至2019年的房地產開發投資額均遠高於同期全國平均增長率，單計2019年長江三角洲房地產開發投資額超過3.3萬億，佔全國總額的25.4%。深耕長江三角洲間接令朗詩綠色生活乘勢而起，成功建立品牌美譽度。公司在中國物業服務百強企業排名中由2018年的第46位升至2021年的第24位，排名逐年穩步提升。根據中指院的資料，按擁有兩星或以上認證的綠色建築的在管建築面積比例計，公司在中國物業服務百強企業中排名第三位。

經過多年的經營，現時朗詩綠色生活的物業管理服務涵蓋21個城市，包括 15 個長江三角洲城市及6個中國其他城市，業務亦錄得快速增長，財務表現良好。過去3個年度，公司總收益分別為 3.1億元人民幣、4.3億元人民幣及6.0億元人民幣。2020年度，朗詩綠色生活錄得約6,556萬元純利，按年增長接近一倍達91.08%。

積極豐富服務組合

截至去年底，朗詩綠色生活的在管總建築面積為17.3 百萬平方米，合共123 項在管物業，包括102 項住宅物業及21項非住宅物業，為逾120,000戶住戶提供物業管理服務、非業主增值及社區增值服務等服務。雖然大部分收益均來自物業管理服務，但朗詩綠色生活過去多年積極豐富服務組合，為物業開發商以及業主和住戶提供全面的服務，例如案場服務、前期諮詢顧問服務以及其他前期等非業主增值服務，以解決其在物業管理方面的各種需求。同時通過於在管住宅物業提供一個便利、溫馨和快樂的社區，打造有溫度的社區，並提供一系列社區增值服務，包括居家生活服務、公共資源管理服務及二手房物業代理服務。

現時朗詩綠色生活除了重視與獨立第三方物業開發商的合作機遇以擴展業務外，公司亦一直保持與關聯公司朗詩控股的緊密合作，以高效拓展非住宅物業的業務，例如朗詩的租賃性公寓、養老服務機構、城市更新及舊樓翻新改造、室內環境改造等，為其提供定制化的物業管理及增值服務，加速發展成為綜合型物業管理服務提供者。

綠色建築成國內趨勢

基於朗詩控股的綠色差異化發展戰略，朗詩綠色生活獲「綠色基因」強賦能。公司擁有成熟的綠色建築管理經驗，在綠色建築服務方面居行業前列。所謂綠色建築，又被廣泛稱為綠色生態建築或可持續建築，在綠色低碳市場的發展及國家政策推動下，已成為業內主要發展方向之一。多項國家政策、法律及法規，均鼓勵物業管理公司制定自身的產品組合以更好符合環保價值觀，例如於2019年，國家發改委頒佈《綠色生活創建行動總體方案》，鼓勵增加對技術、可再生能源及建築材料的應用及創新。其後頒佈的《關於印發綠色建築創建行動方案的通知》，更指引新開發建築中綠色建築的建築面積應佔總建築面積達70%。預期政策推動下，綠色建築將逐漸成為主流趨勢，在綠色建築管理服務方面領先及有豐富經驗的朗詩綠色生活，繼續實現可持續的穩健增長。

▲ 朗詩綠色生活一貫倡導通過社區的綠色運營來持續改善人居生活體驗。集團率先推動上海朗詩虹橋綠郡參加認證評估，2020年8月成為全球首個通過BREEAM In-Use V6認證的住宅項目。

進一步改善客戶體驗

展望未來發展，朗詩綠色生活將持續強化長江三角洲的品牌影響力，亦同時計劃開發華南及西南城市的市場，以及進一步擴大營運規模，實現規模管理的邊際效益、降低平均管理成本及提高營運效率。

鑒於中國市場對多元化及綜合物業管理服務的需求日益增加，朗詩綠色生活亦會繼續秉持打造及營運溫情社區的能力，進一步豐富現有增值服務，以增強客戶黏性，並提升公司的品牌價值。同時，通過與朗詩綠色地產保持緊密的合作關係及增加與獨立第三方物業開發商的合作，朗詩綠色生活的業務佈局將能得到更全面及均衡的發展，成為國內物業管理服務的領先企業，值得留意。

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