【港股市況】恒生指數午後升400點　美團升逾4%、騰訊升近3%觸600元（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統拜登與國會跨黨派參議員小組達成基建協議，道指升322點，標指與納指再破頂。恒生指數今早高開120點，重上29000點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升327點，報29210點，成交778億元。恒生科技指數升2.2%，報8217點。科技股造好，快手科技 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 升7%；美團 （03690） 升近4%。

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：53】中電信 （00728） 尾市升8%，破頂高見2.96元；中移動 （00941） 升近3%；聯通 （00762） 升逾2%。

【15：39】港股尾市升約405點，報29287點；科指升2.4%，報8234點。

【15：18】首創置業一度急漲逾7成、成交暴增至3.2億元 昨宣布夥世紀金源組合資公司

【15：17】招行 （03968） 升逾4%，高見69.7元。

【15：15】美團 （03690） 升幅擴大至逾5%，高見331.6元。

【15：08】瑞銀將舜宇 （02382） 目標價由280元減至260元，評級由「買入」降至「中性」，舜宇股價逆市跌逾1%，低見233.8元。

【15：00】A股上升，上證全日升1.2%；深證升1.5%；創業板指升2.1%。

【14：37】騰訊 （00700） 午後升近3%觸600元；美團 （03690） 升逾4%，高見330元。

【14：33】快手科技 （01024） 最新升逾6%。大摩預期，快手年底海外活躍用戶增至超過2.5億，較4月時的1.5億增加67%。

【快手1024】大摩料快手海外月活躍用戶年底料達2.5億

【14：28】中電信 （00728） 愈升愈有，最新升7%，破頂高見2.92元。另外，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升逾1%。

【14：26】港交所 （00388） 午後升幅擴大至近4%，高見477.4元，成交19億元。

【14：21】朗詩綠色生活1965招股 孖展僅1400萬元、尚未足額認購

【14：16】濠賭股逆市軟，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌0.8%；金沙 （01928） 跌近1.5%。

【14：11】中電信 （00728） 升近6%，破頂高見2.88元。

【14：08】港股最新升近400點，報29277點，升394點；科指升2.4%，報8229點。

【13：29】騰訊 （00700） 午後升2%，高月595元；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03690） 升逾4%；小米 （01810） 升近1%。

【13：26】啤酒股造好，百威亞太 （01876） 升4%；青啤 （00168） 升近4%；潤啤 （00291） 升逾2%。

【13：19】魯大師 （03601） 料中期盈利錄較大跌幅，股價逆市跌一成，破底低見2.35元。

【13：10】三生製藥 （01530） 跌逾15%，低見9.95元，成交36.9億元。

【13：03】港股午後初段升約345點，報29226點；科指升2.3%，報8221點。

【13：03】傳比亞迪投20億人幣 增DM-i動力系統生產線、大和上調目標價至276元

【13：03】iBond掛牌翌日價格上揚 早段高見103.55元（第二版）

【12：25】小鵬汽車9868首日孖展暫錄約7.7億 尚未獲足額認購

【12：00】恒生指數半日升327點，報29210點，成交778億元。恒生科技指數升2.2%，報8217點。科技股造好，快手科技 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 升7%；美團 （03690） 升近4%。

【11：48】朝聚眼科暫錄近53億超購28倍 現輕微抽飛、國際配售獲多倍認購（不斷更新）

【11：38】科技股回暖 快手、嗶哩嗶哩升逾7%

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.8%；深證升1.1%；創業板指升1.5%。

【11：28】中國互聯網股權 （02937） 曾升一倍，破頂高見0.12元，成交2.1萬元。

【11：23】恒指升逾300點，升至29200點，升318點；科指升2%，報8201點。

【11：03】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手科技 （01024） 分別升逾6%；百度 （09888） 升3%。

【11：02】石四藥股價曾升16%創52周高 兩產品中標全國藥品集中採購

【10：58】大市升幅擴大至近300點，最新報29166點，升284點。

【10：55】億騰醫藥已啟動預路演活動 擬集資23億元

【10：53】三生製藥大成交急插一成 成交額暫超騰訊

【10：51】港交所 （00388） 升幅擴大至3%，高見474元，成交8億元。

【10：43】小鵬汽車（美：XPEV） （新上市編號：09868） 、康諾亞生物醫藥科技 （新上市編號：02162） 及綠色生活服務 （新上市編號：01965） 三隻新股今日起招股，港交所 （00388） 股價升逾2%，高見471.8元。

【10：41】中駿商管606傳下限定價 集資18.5億

【10：37】眾安集團 （00672） 股價升逾9%，高見0.42元。眾安集團建議分拆物管業務眾安智慧生活服務於主板上市

【新股IPO】眾安集團建議分拆物管業務眾安智慧生活服務於主板上市

【10：36】三生製藥 （01530） 跌幅擴大至逾11%，低見10.54元，成交達31.7億元。

【10：33】港股升幅擴大至逾200點，升至29100點水平，最新報29117點，升235點；科指升1.5%，報8161點。

【10：29】朝聚眼科次日招股 暫錄53億超購28倍、國際配售獲多倍認購（不斷更新）

【10：28】美團 （03690） 升近3%，高見324.6元。美團創辦人、首席執行官（CEO）王興在股東周年大會（AGM）表示，對社區電商的長期發展充滿信心，相信社區電商有很大的市場空間，可真正幫助集團進入商品電商和更廣泛的消費零售市場。

【美團股價】美團王興：社區電商有很大空間 為整個價值鏈的消費者和供應商創造更多價值

【10：24】大市最新升約170點，報29052點；科指升1.2%，報8135點。

【10：14】除嗶哩嗶哩 （09626） 外，另一中概股百度 （09888） 亦造好，股價升3%，高見191元。

【10：02】中石油 （00857） 升3%，破頂高見3.91元。

【09：51】六福 （00590） 績後升逾7%，破頂高見25.95元；周大福 （01929） 升逾2%，破頂高見17.48元。

【業績︱珠寶股】六福全年多賺17% 末期息及特別股息共1元 料今財年內地開350間店

【09：49】首創置業 （02868） 升幅擴大至六成，破頂高見1.88元，成交6967萬元。

【09：47】俄羅斯計劃對鋁出口徵收臨時關稅，俄鋁 （00486） 跌半成，低見5.42元。

【09：46】大市早段曾升近200點，高見29078點，最新升幅收窄至近100點，報28980點，再次回落至29000點水平以下。

【09：44】iBond （04246） 上市翌日續升0.2%，高見103.45元。

【09：43】波司登 （03998） 績後續造好，股價今早再升逾6%，破頂高見5.36元。

【09：41】體育用品股續回吐，特步 （02020） 跌逾2%；李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌逾1%。

【09：40】中電信 （00728） 續升逾4%，破頂高見2.87元。中電信日前公布，回A後派息比率3年內升至逾70%。

【09：36】三生製藥 （01530） 跌幅擴大至8%，低見11.1元，成交26.7億元。

【09：34】首創置業 （02868） 公布，與金源鴻大訂合作框架協議，組分持49%和51%的合資公司，然後由其以23億元人民幣出售北京禧瑞都項目予合資公司 。首創置業升近三成，高見1.41元。

【09：33】嗶哩嗶哩 （09626） 早段升幅擴大至逾6%，高見949.5元。

【09：32】恒大系續向上，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 升1%；恒大汽車 （00708） 升逾2%。

【09：31】三生製藥 （01530） 逆市跌近4%，低見11.6元，成交25.8億元。

【09：20】恒生指數開報29002點，升120點，重上29000點。恒生科技指數升0.8%，報8105點。阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；快手科技 （01024） 、嗶哩嗶哩 （09626） 升半成。

【騰訊監管】騰訊音樂傳黨慶後遭重罰

【09：13】期指開報28923點，升94點或0.3%。

【09：07】五龍動力 （00378） 、海鑫 （01850） 開市前分別公布短暫停牌。

【08：52】恒指黑期升約113點，報28993點；道指期貨升119點，報34201點。

【08：45】遠東發展全年多賺48.5% 派末期息15仙

【08：05】3隻新股今日起招股，分別為小鵬汽車（美：XPEV） （新上市編號：09868） 、康諾亞生物醫藥科技 （新上市編號：02162） 及綠色生活服務 （新上市編號：01965） 。

【新股IPO】小鵬汽車9868周五招股 一手入場費18181元 美股暫折讓13%

【新股IPO】康諾亞生物醫藥2162周五招股 一手入場費約2.7萬元

【新股IPO】朗詩綠色生活服務1965周五招股 一手入場費4202元

【07：50】越秀服務6626超額認購近9倍 一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】森松國際2155超額認購近23倍 一手中籤率80%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28993點，升110點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.94元，升0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報586.07元，升3.07元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登稱，與國會跨黨派參議員小組達成基建協議，消息刺激道指升幅擴大至超過320點，標指與納指再破頂。道指收報34196點，升322點或0.95%；標指收報4266點，升24點或0.58%；納指收報14369點，升97點或0.69%，連續3日創收市新高。

【開市9點半】美股破頂歐股造好 恒指或上試兩萬九 小鵬汽車今火速啟動招股

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責任編輯︰梁浩碩