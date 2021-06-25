煤氣公司首奪「大中華企業可持續發展指數」榜首　連獲三冠成績斐然

▲ 煤氣公司在首屆「大中華企業可持續發展指數」、第二屆｢大灣區企業可持續發展指數｣和第六屆「香港企業可持續發展指數」均榮登榜首。財經事務及庫務局局長許正宇先生(左)和香港中文大學校長段崇智教授(右)頒發奬項予常務董事陳永堅先生。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）在剛公布的首屆「大中華企業可持續發展指數」（Greater China Business Sustainability Index，簡稱GCBSI）獲評為大中華地區內200家企業中的榜首。煤氣公司更同時勇奪｢大灣區企業可持續發展指數｣（Greater Bay Area Business Sustainability Index, 簡稱GBABSI）和「香港企業可持續發展指數｣（Hong Kong Business Sustainability Index, 簡稱HKBSI）第一位，足證煤氣公司於可持續發展範疇的成績有目共睹，在大中華地區獨佔鰲頭，連獲三冠。

香港中文大學(中大)商學院商業可持續發展中心首辦「大中華企業可持續發展指數」，涵蓋恒生指數、富時台灣50指數、深證100指數及上證50A股指數共200家上巿企業，全面評估在兩岸三地上市的公司的可持續發展績效、表揚傑出的企業。煤氣公司已是連續兩年榮登｢大灣區企業可持續發展指數｣，以及連續三年榮登「香港企業可持續發展指數」榜首。煤氣公司連奪三項殊榮，肯定了集團高度重視業務可持續性和企業社會責任的表現和貢獻備受各界的認同。

煤氣公司常務董事陳永堅先生對公司再度獲表揚感到鼓舞，他說：「煤氣公司一向致力推動可持續發展，近年在香港及內地拓展智慧能源業務，提供分布式能源綜合利用、光伏發電，儲能電池等環保方案，同時開發不同的『轉廢為寶』項目，努力為實現2030、2060的雙碳目標作出貢獻。此外，煤氣公司一直恪守良好的企業管治，確保業務運作符合道德原則，並積極回饋社會，為持分者創造價值。」

集團響應全球的減碳目標，致力向綠色可持續發展的方向轉型，其中由集團自創研發的生物質油脂轉化為氫化植物油項目已於去年第三季全面投產，位於江蘇省的廠房年產量25萬噸，減排效果達90%，獲「國際可持續發展與碳認證」認可為先進生物燃料並成功銷往歐洲市場，環保及經濟效益良好，極具發展潛力。有見及此，集團計劃於2021年內試產以生物質燃料為基礎的可持續航空燃料，開拓潔淨的可再生能源業務。

煤氣公司在履行企業社會責任方面亦不遺餘力，特別在疫情下推出多項措施幫助弱勢社群，如提供短期職位以減輕失業人士的經濟壓力，以及與社福機構合辦「家餸愛・添温馨」計劃，捐贈新鮮餸菜包，直接減輕基層家庭的膳食開支。而作為餐飲業界的堅實夥伴，煤氣公司推出「撐飲食‧振經濟」計劃，包括延緩繳交煤氣費計劃、免費為全港食肆噴塗和派發納米光觸媒長效消毒劑，以及為中小型食肆推出廚房設備租購計劃等。

中大的GCBSI、GBABSI及HKBSI均以「價值觀—過程—影響」模式編製而成，就每間大企業在可持續發展的績效進行評估並作出排名，藉此鼓勵各大公司承擔企業社會責任，並將先進的營商模式實現商業可持續發展。

（資料由客戶提供）