【新股IPO】滴滴出行首日建簿已獲全額認購、大摩及淡馬錫均有入飛　集資最多312億元（第二版）

▲ 【新股IPO】滴滴出行將於紐交所上市 集資最多40億美元

內地網約車公司滴滴出行向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新版IPO上市申請文件。外電引述消息人士稱，滴滴出行首日建簿（bookbuilding），便獲得全額認購。滴滴計劃以每股13至14美元，發行2.88億股美國存託股票（ADS），4股ADS代表1股A股普通股，集資最多40億美元（約312億港元）。

滴滴出行將於紐約證券交易所上市，股票代碼為「DIDI」。若按招股價上限計算，基於文件所提流通股數目，滴滴市值將逾600億美元（約4680億港元）。根據周四文件，摩根士丹利及新加坡淡馬錫控股的附屬公司已同意認購總計不超過12.5億美元ADS。

要留意的是，此前外電引述消息指，中國市監局向滴滴出行展開反壟斷調查，包括調查滴滴出行的叫車服務定價機制是否具足夠透明度。

（第二版加入全額認購）

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責任編輯︰梁浩碩