【美國經濟】拜登基建協議框架 擬不包括支援美國家庭建議

▲ 美國總統拜登承認，剛與跨黨派達成的基建協議框架協議，將不包括他此前提出的支援美國家庭的建議。（法新社圖片）

美國總統拜登當地時間周四（6月24日）宣布，他已經與兩黨參議員達成基礎設施協議。拜登稱，雙方都作出了妥協，希望達成一項罕見的協議。

拜登承認，該協議將不包括他此前提出的支援美國家庭的建議，但他在公開的講話中曾堅定地支持基礎設施協議包含對美國家庭的援助協議。

據白宮透露，兩黨小組提出的1.2萬億美元的基礎設施協議框架，包括5790億美元的新支出，當中3120億美元為交通設施支出，亦是計劃最大的投資項，另外包括在水、寬帶、環境修復和電力基礎設施方面花費2660億美元。

根據基建建議，資金來源將包括國稅局（IRS）縮減稅收缺口，亦有資金將來自戰略石油儲備、5G頻譜拍賣所得，以及延長到期的海關用戶費用。

框架沒有為電動汽車退稅提供新的資金，亦沒有增加汽油稅。

拜登表示將不會再讓收入在40萬美元以下的人負擔成本，他預計基建協議將為美國創造數百萬個就業機會，將與國會合作，希望確保物質基礎設施和人力基礎設施能迅速、協調地通過國會。

美國共和黨參議員Young表示，正在評估基礎設施法案的細節，支持基礎設施法案框架。

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編輯：李勝君



