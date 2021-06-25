【美股IPO】BuzzFeed宣佈與SPAC合併上市 目標估值117億

▲ BuzzFeed將與890 Five Avenue Partners公司合併，以實現美國上市目的，目標估值117億港元。（法新社資料圖片）

據外電報道，美國新聞媒體BuzzFeed宣布，計劃通過與一家SPAC（特殊目的收購公司）合併的方式上市。BuzzFeed稱，將與890 Five Avenue Partners公司合併，以實現上市目的，目標估值為15億美元（約117億港元）。這筆交易預計於今年第四季度完成。

此外，BuzzFeed還計劃以3億美元（約23.4億港元）收購Complex Networks，後者是一家專門從事街頭服飾、音樂和文化的數字出版商。在這3億美元中，包括2億美元的現金和1億美元的BuzzFeed股權。

BuzzFeed表示，這筆交易可以立即推動BuzzFeed營收增長，通過此次收購，BuzzFeed將在媒體整合的時代處於更有利的地位，將繼續蓬勃發展。

去年11月，BuzzFeed從Verizon Media手中收購了新聞網站《赫芬頓郵報》（HuffPost），具體金額不詳。

過去一年，SPAC交易已成為愈來愈受歡迎的上市途徑。包括Bustle Digital Group、Vox Media和InnoMedia在內的幾家數字出版商，已就通過SPAC上市進行談判。

上市後，BuzzFeed的股票代碼為「BZFD」。BuzzFeed表示，交易完成後，公司管理團隊將保持不變，創始人喬納‧佩雷蒂（Jonah Peretti）將繼續擔任CEO，費利西亞‧德拉福圖納（Felicia DellaFortuna）繼續擔任CFO。

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編輯：李勝君



