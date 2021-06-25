【美國經濟】白宮經濟顧問：冀失業率降到3%範圍

▲ 白宮經濟顧問Heather Boushey表示，希望看到美國工人有更高的工資，更低的失業率。（法新社資料圖片）

美國上周首次申領失業救濟人數41.1萬人，按周減少7000人，高於市場預期的38萬人；白宮經濟顧問Heather Boushey表示，最重要的問題是讓所有人重返工作崗位，希望看到更高的工資，更低的失業率，並憧憬將失業率降到3%的範圍。

美國5月失業率環比下降0.3個百分點至5.8%，整體失業人數在5月減少49.6萬，至930萬，數據盡管較高峰期改善，但仍遠高於新冠疫情前的水平(2020年2月失業率3.5%，失業人口570萬 )。

Boushey周四對雅虎財經表示，她看到勞動力市場周而複始、月而復始地持續復甦，又指數據是不穩定的，不把任何一周或一個月的趨勢看得太重。

盡管如此，就業報告還是反映了新申請失業救濟金人數，連續一周高於40萬的心理關口。新申請失業救濟金的四周移動平均值也略升，增加了1,500人，達到397,750人。

Bankrate的首席金融分析師Greg McBride在電郵中寫道，雖然最近幾周申領失業救濟金的進展或停滯不前，但認為變化是微妙的，應避免作過多解讀的衝動，又或將事情描述為變得更糟，畢竟持續申領人數略有下降，且處於2020年3月以來最低水平。

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編輯：李勝君