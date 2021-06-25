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【三孩政策】當局嚴管校外培訓機構 原來關鼓勵生育事？

股樓投資 13:07 2021/06/25

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引述《華爾街日報》消息，中國正計劃出台新政策，旨在遏制教育費用的不斷上漲，當中包括課外輔導的監管。

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究其原因，目前中國面臨人口狀況日益惡化的情況，而節節高升的教育費用被視為妨礙夫妻生育更多子女的因素，舉措如針對民辦教培機構的新法律和更嚴格規定，此類機構被指責助長了城市家庭之間的競爭，推高了教育成本。舉例，新措施將限制學校放假期間的民辦教培機構課程。

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同時，知情人士又透露，中國政策制定者正討論一些措施，以抑制中國富裕城市的學區房交易熱潮。很多官員都擔心房地產市場過熱，學區房炒作明顯給樓市火上加油。

總言之，上述政策旨在抑制被認為推高了中國家庭教育成本的兩股勢頭，而教育成本升高反過來被視為是阻礙夫婦生育更多子女的一個因素。

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記者：林衛

板塊 中國 經濟

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