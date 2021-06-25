【券商點睇】中資券商轉型升級初見成效 股價反彈時機將至

今年首季中資券商股業績持續增長，42家上市券商中41家實現盈利，總計營業收入1,386.9億元（人民幣，下同），按年增長28%；淨利潤443.5億元，按年升29%。龍頭券商規模優勢依舊明顯，淨利潤排名前三名為中信證券（06030）、華泰證券（06886）、海通證券（06837）。

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粵開證券指，在內外夾擊之下，證券公司業務模式轉型升級亟待提速。內部注冊制下投行業務將更加注重與業定價能力，資管新規強調主動管理轉型；外部資本市場全面放開，外資券商迚入有望加速行業升級。

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據該行估算，中資券商板塊目前估值為1.7倍市帳率，較2020年高點下跌超過20%，低於近十年估值中位數，具備安全邊際和向上空間。個股方面，建議關注高彈性的東方財富（深：300059）和興業證券（滬：301377），以及行業龍頭中信證券。

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記者：林衛