【A股布局】下半年股票配置或大執位 增長股重獲市場歡心？

上半年臨近尾聲，國內研究機構普遍認為，市場仍將處於反覆震盪的狀態，但考慮到整體估值水平，高增長板塊將成為市場配置主綫，由6月調研的情況，不少增長較快的中小市值A股位居機構調研榜前列。

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從宏觀面角度，市場認為下半年中國經濟將迎來更為均衡、全面的復甦，帶動企業盈利繼續反彈。海通證券指出，下半年企業盈利依舊在擴張，本輪股本回報率（ROE）高點或在今年第四季至明年第一季出現。

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至於資金面，銀河證券表示今年來金融機構存款快速上行，預示著居民存款搬家的動向，雖然4、5月有所減緩，但全年的趨勢不改。居民部門對股市加槓桿，也預示著市場部分行業仍然會有較好的表現。

據內地報道，臨近第二季末，機構投資者的調倉動向已在近月的調研活動中顯現端倪。數據顯示，截至周三（23日），6月共有388家上市公司接受了來自基金公司、證券公司、保險公司和私募等機構的516次調研。被調研的上市公司行業以機械設備、化工、電子為主，其中市值在300億元（人民幣，下同）以下的中小市值公司成為調研重點。

興業證券表示，目前成長和價值的分化已經收斂，價值股的性價比降低。平安證券則建議布局成長板塊，料下半年政策和資金層面的持續利好，有望繼續帶來風險偏好抬升，建議關注新能源汽車、新能源、半導體、化工新材料、生物醫藥等行業，以及高景氣產業鏈上更多企業投資機會的擴散。

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記者：林衛