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【明賺暗蝕】逸瓏園業主持貨5年僅升值0.4%　現轉手料實蝕逾60萬

股樓投資 00:21 2021/06/25

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樓市市旺，但豪宅市場不時有業主以微薄利潤賣樓，甚至錄得蝕讓個案。利嘉閣歐柏倫透露，西貢逸瓏園業主將物業轉手，帳面只微賺4.2萬元。

成交單位為逸瓏園2座極高層K室，實用面積約884平方呎，為三房套連工人房套間隔，外望開揚景觀及部分海景。單位最近以1,180萬元沽出，實用面積呎價約13,348元。

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據悉，原業主在2016年10月，以約1,175.8萬元買入上述單位，持貨約5年，現沽出轉手帳面僅賺約4.2萬元，只升值0.4%。惟若算上代理佣金及印花稅等費用，料原業主實際損失逾60萬元離場。

歐柏倫補充，上述為逸瓏園本月首宗二手成交個案，屋苑目前約有55個單位放售，最低入場價由800萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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