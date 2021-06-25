【筍盤推介】入伙不足3年樓齡超新 5分鐘行到港鐵站 低門檻上車之選

疫情持續穩定，隨著新一批4500名白居二合資格人士於近月入市，成樓市重要動力，最近市場錄得多宗白居二入市個案。持有白居二人士或綠表人士，想找尋樓齡較新的屋苑，可留意以下位於天水圍屏欣苑的放盤。

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位於屏夏路65號的屏欣苑，屋苑設有3座，共2,409伙。屋苑的最大賣點是樓齡不足3年，十分年輕，而且由屋苑步行至港鐵天水圍站只需5分鐘左右，十分便利。不過由於屋苑相對年輕，樓價也較高，現時屋苑買賣成交的平均呎價（居二市場）已逾1.2萬元。

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以下介紹的放盤單位，位於屏欣苑C座高層14室，單位實用面積376平方呎，為1房間隔，業主叫價518萬元，每平方呎叫價13,777元。單位的最大賣點是於高層，而且附設企理裝修，買家購入單位後，不需花費太多裝修可即入住。

以下為單位相片:

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 天水圍屏欣苑C座高層14室 （物業編號：AN219150） 實用面積： 376平方呎 間隔： 1房 叫價： 518萬 賣點： 低門檻上車

樓齡不足3年，十分新淨

單位裝修企理、位處高層

屋苑鄰近鐵路站，只需5分鐘路程

白居二精選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3d70Bfx

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍