  • 27°C
香港時間 : 2021625日 (五) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍盤推介】入伙不足3年樓齡超新 5分鐘行到港鐵站 低門檻上車之選

股樓投資 10:02 2021/06/25

分享：

疫情持續穩定，隨著新一批4500名白居二合資格人士於近月入市，成樓市重要動力，最近市場錄得多宗白居二入市個案。持有白居二人士或綠表人士，想找尋樓齡較新的屋苑，可留意以下位於天水圍屏欣苑的放盤。

【筍盤推介】背山面海老牌豪宅屋苑 罕有特色平台放盤實用率超高 低水價放售，詳見【下一頁

位於屏夏路65號的屏欣苑，屋苑設有3座，共2,409伙。屋苑的最大賣點是樓齡不足3年，十分年輕，而且由屋苑步行至港鐵天水圍站只需5分鐘左右，十分便利。不過由於屋苑相對年輕，樓價也較高，現時屋苑買賣成交的平均呎價（居二市場）已逾1.2萬元。

【樓市故事】孝順子為求父母有個安樂窩 斥資560萬購錦華花園2房，詳見【下一頁

以下介紹的放盤單位，位於屏欣苑C座高層14室，單位實用面積376平方呎，為1房間隔，業主叫價518萬元，每平方呎叫價13,777元。單位的最大賣點是於高層，而且附設企理裝修，買家購入單位後，不需花費太多裝修可即入住。

以下為單位相片:

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 天水圍屏欣苑C座高層14室 （物業編號：AN219150）
實用面積： 376平方呎
間隔： 1房
叫價： 518萬
賣點：
  • 低門檻上車
  • 樓齡不足3年，十分新淨
  • 單位裝修企理、位處高層
  • 屋苑鄰近鐵路站，只需5分鐘路程
  • 白居二精選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3d70Bfx

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【多圖睇姜濤】姜濤化身「二叔」夥拍小女孩為滙豐拍廣告 憧憬：「十年後或已經成家有個同樣可愛盞鬼女兒」，詳見【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

 

樓價 疫情 屏欣苑 放盤 港鐵 白居二 天水圍

上一篇文章

【樓市熱話】「住厭」市區　因朋友讚好在西貢置業　一個原因令買家直呼「好後悔！」

下一篇文章

【職場熱話】服裝店要求員工自費添置衣服　被批不合理　網民：未返工先課金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版