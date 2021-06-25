【室內設計】80後情侶花50萬改造370呎半世紀唐樓單位 親自構思融合多國設計元素 變身復古摩登家居

有人不喜歡唐樓，嫌它老舊、無樓梯；亦有人對唐樓情有獨鍾，喜歡其高樓底、易改造。一對80後情侶首次置業卻有別於其他人，因喜歡富有歷史感的環境，買了下上環普慶坊一個半世紀樓齡的唐樓單位。他們更親自設計室內裝修，形容單位整體風格為「折衷主義」，如同唐樓般融合中西文化，亦帶點復古摩登氣息，蘊含了他們對於美學的獨特見解。

是次介紹的單位位於靜中帶旺的上環普慶坊，業主是80後情侶，他們花了約50萬元（連家具），為有50年歷史的370平方呎唐樓單位進行大改造。他們表示，因喜歡上環獨有的歷史感，住所附近亦多畫廊、咖啡店、甚至是塗鴉，富有文藝氣息，因而選擇在此置業。至於為何會選擇舊唐樓，他們就指因想將家中大改造，考慮到唐樓窗大、樓底高，所以就買入這個單位。

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業主他們在設計時除了要求外觀保有個人特色，亦相當注重「內涵」，除了要有儲物空間，亦想到要切合自己的生活習慣。裝修後單位間隔都變化大，他們透露前前後後畫了總共10稿才開始動工裝修，先拆走所有牆身，規劃自己想要的區域及佈局，再列出日常在家中的動靜路線。另外考慮到自己實際需要的空間，取捨後擴大廚房、庭院、客廳及工作空間，縮小床、衣帽間及洗手間。

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單位各處運用了深淺不一的綠色，廚房更大量用上了墨綠色，廚櫃配上花綫，營造滿滿的英倫風；睡床位置的牆上卻畫了日本浮世繪風格的白鶴，雖然風格迥異，但又不覺衝突。業主表示，單位難以用單一風格形容，他們亦一一細數：鋼窗及紙皮石是香港獨有元素；牆身灰泥屬意大利及中東舊建築；馬鞍凳、螳螂椅、床、地毯是新中式、牆紙及庭院為日式；拱門、燈具、假火爐則是中東……因此他們選擇了以「折衷主義」歸納家中設計，不單純保有懷舊感，而是混合歷史風格的元素，從過去的傳統中取出符合時代需求的設計。

裝修費用 清拆工程 $38,000

水電工程 $60,200

泥水工程 $74,800

油漆工程 $61,000

木工項目 $22,000

雜項 $21,000 總數 $277,000

*資料由裝修服務平台「好師傅」提供

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